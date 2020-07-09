Кинотеатры, театры и концертные залы в Москве могут возобновить работу с 1 августа

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Театры, кинотеатры и концертные залы в Москве, в которых не более 3 тыс. посадочных мест, смогут вернуться к работе с 1 августа при заполняемости не более чем на 50%. Об этом в своем блоге в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"С 1 августа 2020 года разрешается возобновить работу театров, кинотеатров и концертных залов, в которых имеется не более 3 тыс. посадочных мест, и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%", - написал мэр.

Помимо этого, с 1 августа будет увеличено число зрителей на спортивных соревнованиях с 10% до 50% вместимости объекта.