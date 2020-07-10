Спикер турецкого парламента исключил переименование собора Святой Софии

ТАСС, 10 июля. Собор Святой Софии в Стамбуле сохранит свое название как укоренившееся в турецкой истории и культуре. Об этом в пятницу заявил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп в эфире телеканала 24TV .

"Уже более 500 лет есть это название. Оно было и во времена, когда Айя-София была мечетью. Мы не испытываем никаких неудобств из-за этого, это часть нашей культуры", - сказал он.

Шентоп также подчеркнул, что власти намерены сохранить и все внутреннее убранство Святой Софии: фрески, роспись, элементы интерьера. "Сохраним не только название, но и фрески, барельефы, которые там были с самой постройки. Их никто не разрушил, когда раньше Айя-София превратилась в мечеть. Мы все это оставим и будем охранять", - сказал он.

Относительно перспектив начала мусульманских молитв в соборе Шентоп затруднился назвать точную дату. "Думаю, это произойдет в ближайшее время. Может, на следующей неделе, когда завершится определенная подготовка к этому. Не назову точный день, но, думаю, самое позднее - к пятнице на будущей неделе мы все вместе проведем там намаз", - сообщил спикер меджлиса.

Ранее Государственный совет Турции отменил постановление турецкого правительства о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса музея. Таким образом, власти республики получили законную возможность сменить статус Айя-Софии с музея на мечеть. Поручение проработать вопрос об изменении статуса собора президент Турции Тайип Эрдоган дал на заседании главного совета Партии справедливости и развития, председателем которой является. После решения Госсовета Эрдоган подписал указ, позволяющий мусульманам совершать поклонения в Айя-Софии, которая отныне носит статус мечети.

Святая София

Софийский собор в Стамбуле - памятник византийского зодчества, который был возведен в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана. После падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть.

В 1935 году, согласно декрету правительства Турции, подписанному основателем современного турецкого государства Мустафой Кемалем Ататюрком, собор стал музеем, а с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. В 1985 году здание было включено в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.