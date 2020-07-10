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Изменение статуса собора Святой Софии

Слуцкий связал решение властей Турции по Айя-Софии с желанием поднять свой рейтинг

Парламентарий выразил надежду, что позиция нынешних турецких властей не приведет к росту межрелигиозного разобщения и нарушению баланса

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Собор святой Софии останется символом межконфессиональной толерантности, несмотря на пересмотр турецкими властями его статуса, это решение во многом принято из соображений повышения рейтинга. Такое мнение в пятницу журналистам выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"К сожалению, президент Турции [Тайип Эрдоган] не услышал призывов ни представителей православного духовенства, ни ЮНЕСКО, ни Госдумы и подписал указ о превращении Айя-Софии в мечеть. Мудрое решение основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка о придании Святой Софии статуса храма-музея, по сути, оказалось перечеркнуто спустя целых 85 лет", - констатировал депутат.

По его словам, "остается надеяться, что позиция нынешних турецких властей, основанная преимущественно на целях повышения внутриполитического рейтинга, не приведет к росту межрелигиозного разобщения и нарушению баланса".

"Для нас Святая София была и останется уникальным памятником византийской архитектуры и символом межконфессиональной толерантности", - резюмировал Слуцкий.

Теги
ТурцияРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичИзменение статуса собора Святой Софии
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