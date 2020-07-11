{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело в отношении Сергея Фургала

В МВД уточнили число участников несанкционированной акции в поддержку Фургала в Хабаровске

По данным ведомства, в ней приняли участие от 10 до 12 тыс. человек

ХАБАРОВСК, 11 июля. /ТАСС/. Участниками несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, прошедшей в Хабаровске, стали от 10 до 12 тыс. человек, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

На эту тему
Что известно о деле главы Хабаровского края Сергея Фургала

"В Хабаровском крае в несанкционированных массовых мероприятиях, организованных командой С. И. Фургала, приняли участие от 10 до 12 тысяч человек", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Несогласованная акция с шествием по центральным улицам прошла в субботу в Хабаровске. Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, в общей сложности в акции приняли участие от 15 до 20 тыс. человек. Наибольшего размера колонна горожан достигла во время шествия по центральным улицам, после него перед зданием правительства региона осталось некоторое количество участников.

 

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайДело в отношении Сергея Фургала
Новые видео с тушканчиком и тапиром появилось от зоопарка на проекте #Москвастобой
На видео работники зоопарка рассказывают о том, как разбудить тушканчика и взвесить тапира
Читать полностью