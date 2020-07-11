В МВД уточнили число участников несанкционированной акции в поддержку Фургала в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 11 июля. /ТАСС/. Участниками несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, прошедшей в Хабаровске, стали от 10 до 12 тыс. человек, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

"В Хабаровском крае в несанкционированных массовых мероприятиях, организованных командой С. И. Фургала, приняли участие от 10 до 12 тысяч человек", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Несогласованная акция с шествием по центральным улицам прошла в субботу в Хабаровске. Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, в общей сложности в акции приняли участие от 15 до 20 тыс. человек. Наибольшего размера колонна горожан достигла во время шествия по центральным улицам, после него перед зданием правительства региона осталось некоторое количество участников.