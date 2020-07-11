ЛДПР отрицает свою причастность к несанкционированным акциям в Хабаровском крае

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. ЛДПР не организовывала несанкционированных акций в Хабаровском крае, партия действует только в рамках закона. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу в официальном Telegram-канале фракции либерал-демократов в Госдуме.

"ЛДПР не организовывала несанкционированных акций в Хабаровском крае. Мы - парламентская партия и действуем только в рамках закона. Мы готовы к дискуссии и любым обсуждениям, но не к уличным несанкционированным действиям", - говорится в тексте. "По линии ЛДПР никаких противоправных действий не было и не будет", - подчеркивают в партии.

Председатель комитета по информационной политике Хабаровского края Анна Губина ранее заявила журналистам, что региональное правительство и комитет по информационной политике Хабаровского края не причастны к организации несогласованной акции в поддержку губернатора края Сергея Фургала, которая состоялась в Хабаровске.

Фургал, который также является членом ЛДПР, в четверг был задержан в Хабаровске и этапирован в Москву. Во время допроса ему было предъявлено обвинение в организации убийств и покушении на убийство. Вину он не признает.