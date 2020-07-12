В Хабаровске завершилась третья несанкционированная акция в поддержку Фургала

ТАСС, 12 июля. Третья за два дня несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске примерно четыре часа спустя, после полуночи, сообщает корреспондент ТАСС.

Эта акция также прошла без задержаний ее участников.

Шествие горожан по центральным улицам Хабаровска началось около 21:00 (14:00 мск), как и в предыдущие два раза с площади Ленина. По сравнению с субботней акцией, когда, по данным УМВД, на улицы вышло 10-12 тыс. человек, обе воскресные акции были немногочисленны. Горожане прошлись по главным улицам центра города, после чего собрались у здания правительства края, скандируя лозунги в поддержку Фургала.

Получить официальные данные о количестве участников двух воскресных акций от УМВД или правительства края пока не удалось.