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Дело в отношении Сергея Фургала

В Хабаровске завершилась третья несанкционированная акция в поддержку Фургала

Горожане прошлись по главным улицам центра города, после чего собрались у здания правительства края
Описание
© Дмитрий Моргулис/ТАСС

ТАСС, 12 июля. Третья за два дня несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске примерно четыре часа спустя, после полуночи, сообщает корреспондент ТАСС.

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Эта акция также прошла без задержаний ее участников.

Шествие горожан по центральным улицам Хабаровска началось около 21:00 (14:00 мск), как и в предыдущие два раза с площади Ленина. По сравнению с субботней акцией, когда, по данным УМВД, на улицы вышло 10-12 тыс. человек, обе воскресные акции были немногочисленны. Горожане прошлись по главным улицам центра города, после чего собрались у здания правительства края, скандируя лозунги в поддержку Фургала.

Получить официальные данные о количестве участников двух воскресных акций от УМВД или правительства края пока не удалось.

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РоссияХабаровский крайДело в отношении Сергея Фургала
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