В МИД России сожалеют о решении турецких властей сменить статус собора Святой Софии

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Москва выражает сожаление в связи с решением Анкары сменить статус собора Святой Софии с музея на мечеть. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"С сожалением восприняли решение руководства Турецкой Республики о преобразовании храма-музея Святой Софии в мечеть и возобновлении в нем мусульманских богослужений. Постановление о статусе музея, принятое по инициативе основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка в 1934 году, на долгие десятилетия превратило Святую Софию в символ мира и межрелигиозного согласия, сыграло важную роль в укреплении атмосферы веротерпимости и диалога между народами", - говорится в комментарии.

На Смоленской площади рассчитывают, что управление Айя-Софией будет соответствовать статусу объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. "Ожидаем, что любые действия в отношении этого уникального памятника будут учитывать его исключительное значение для верующих всего мира", - указала Захарова.

Ранее президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обратил внимание "на значительный общественный резонанс, который вызвало в России решение изменить статус храма Святой Софии в Стамбуле".

10 июля Государственный совет Турции отменил постановление правительства 1934 года о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Затем президент Турции подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновятся мусульманские поклонения. Ряд поместных христианских церквей, включая РПЦ, выразили сожаление с принятым решением. Такая же реакция последовала из ЮНЕСКО. Собор Святой Софии, построенный в VI веке и являющийся памятником византийского зодчества, 1985 году был включен в состав памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.