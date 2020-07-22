Опрос: большинство американцев поддерживают Black Lives Matter, но против сноса памятников

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Большинство американцев поддерживают движение за права темнокожих Black Lives Matter, однако выступают против сноса памятников деятелям Конфедерации южных рабовладельческих штатов периода Гражданской войны в США (1861-1865 гг.) и президентам-рабовладельцам. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу газеты The Washington Post и телекомпании ABC .

Согласно этим выводам, движение Black Lives Matter поддерживают 63% американцев. При этом его сторонников большинство среди представителей всех основных этнических групп. Так, в его поддержку выступают 54% белых американцев, 74% выходцев из Латинской Америки и более 90% самих темнокожих, 82% которых "решительно поддерживают" это движение.

Раскол, однако, заметен по партийным линиям. Так, сторонниками Black Lives Matter являются 92% демократов, в то время как 62% республиканцев считают себя противниками этого движения.

Одновременно с этим большинство американцев (52%) выступают против сноса памятников конфедератам. В то же время 43% поддерживают призывы избавиться от них.

То же самое касается и памятников американским президентам, которые являлись рабовладельцами, как, например, Джордж Вашингтон (1732-1799) или Томас Джефферсон (1743-1826). Против их сноса выступают 68% американцев, а за - только 25%.

Снос памятников

Проблемы расовой дискриминации вновь вышли на первый план общественных дискуссий в США в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения.

Смерть Флойда спровоцировала массовые протесты и беспорядки по всей стране. На этом фоне в США началась волна сносов памятников политическим деятелям прошлого, так или иначе связанным с рабством и колониализмом. Во многих случаях протестующие сносили или портили монументы конфедератам, сражавшимся за сохранение рабства в южных штатах . Кроме того, были снесены несколько памятников мореплавателю Христофору Колумбу (1451-1506), которого считают ответственным за начало колониальной экспансии европейцев в Америке и последовавший за этим геноцид индейцев. В Портленде (штат Орегон) была также снесена статуя первого президента США Джорджа Вашингтона (1732-1799), который владел несколькими сотнями темнокожих рабов. В ряде городов местные власти сами принимали решение избавиться от вызывающих противоречия в обществе монументов.

Конфедерация южных штатов существовала на территории современных США с 1861 по 1865 год. Во время Гражданской войны солдаты рабовладельческого юга, которых называли конфедератами, сражались с северянами. Войну они проиграли, рабство было отменено. Уже после окончания войны памятники деятелям Конфедерации были установлены во многих южных штатах и остаются там до сих пор. Многие в США считают это проявлением расизма. Сторонники сохранения символики и названий, связанных с конфедератами, убеждены, что они являются неотъемлемой частью истории страны.