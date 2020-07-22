Мишустин: регионам следует принимать разумные решения о детском отдыхе этим летом

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российским субъектам следует со всей внимательностью подходить к принятию решений об организации детского летного отдыха в этом году. Об этом заявил в среду премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

"Очень важно, чтобы руководители субъектов РФ с главным санитарным врачом по субъекту принимали выверенные решения", - сообщил Мишустин, отвечая на соответствующий вопрос.

Мишустин сообщил, что в 2020 году предполагался отдых 7 млн детей, на эти цели в бюджете было запланировано 69 млрд рублей. Однако пандемия внесла коррективы в планы и работу оздоровительных учреждений.

Премьер отметил, что на сегодняшний день все не так плохо, поскольку с 1 июля открылось очень большое количество детских оздоровительных учреждений, в том числе знаменитые "Артек", "Орленок", "Смена", "Океан". Также была разрешена загрузка лагерей под 50%, разрешена перевозка детей из региона в регион по "зеленому коридору". "Очень надеюсь, что ребята в это оставшееся время успеют отдохнуть и посмотреть нашу страну", - сказал Мишустин.