В больницы Петербурга к октябрю поставят более 200 аппаратов ИВЛ "Авента-М"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Больницы Санкт-Петербурга к середине октября получат 237 аппаратов искусственной вентиляции легких марки "Авента-М", которые вновь получили регистрационное удостоверение после приостановки обращения из-за пожаров в больницах Москвы и Петербурга. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"К 12 мая 2020 года, моменту пожара в больнице Святого Георгия, в Санкт-Петербург были поставлены 22 аппарата искусственной вентиляции легких "Авента-М", произведенных АО "Уральский приборостроительный завод". В соответствии с письмом Росздравнадзора данная партия медицинского изделия будет изъята из обращения (cогласно указанным серийным номерам). До 15 октября 2020 года в Санкт-Петербург будут поставлены 237 аппаратов ИВЛ "Авента-М" в соответствии с ранее заключенным контрактом", - рассказали в пресс-службе.

В комитете не уточнили, в какие именно больницы распределят оборудование. Ранее оно использовалось в больнице Святого Георгия и больнице №2.

В мае в 50-й больнице Москвы и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где использовались аппараты "Авента-М", произошли пожары. В московской больнице погиб один человек, жертвами пожара в Петербурге стали шестеро человек. После этого Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных с 1 апреля, на территории РФ.

Проведенная специалистами Росздравнадзора проверка аппаратов Уральского приборостроительного завода (входит в АО "КРЭТ" в составе госкорпорации "Ростех") выявила нарушения их работы. Однако экспертиза качества и безопасности аппаратов не установила прямой связи с возгораниями в больницах. Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М". Аппараты допущены к обращению на территории РФ приказом Росздравнадзора от 21 июля 2020 года.