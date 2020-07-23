Около 50 тыс. москвичей записались на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Почти 50 тыс. жителей столицы записалось на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус, при этом более 20 тыс. из них уже сдали тесты. Об этом в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Около 50 тыс. на сегодняшний день записалось [на тестирование], около 20 тыс. воспользовались, - сказал он. - Я бы не сказал, что это ажиотажный какой-то спрос, но, тем не менее, записи идут. Москвичи интересуются этой услугой, она, конечно, очень важная, хотя бы для самоуспокоения".

Как указал Собянин, на фоне того, что в мире продолжают выявлять большое количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, Москва "уже прошла свои пороги". "Можно сказать, что за две прошедшие недели ситуация в Москве не ухудшилась, а значительно улучшилась", - подчеркнул он.

Также в столице за две недели на 25% уменьшилось количество пациентов с пневмонией и госпитализаций, на 20% - число пациентов на ИВЛ.

"Москва уже прошла свои пороги. Можно сказать, что за последние две недели в Москве ситуация не ухудшилась - она улучшилась. Примерно на четверть уменьшилось число коронавирусных пневмоний, что является одним из главных показателей. Меньше на четверть стало поступать недельных пациентов в больницы. Процентов на 20 стало меньше тяжелобольных, которые лежат на аппаратах ИВЛ", - сказал Собянин.

Москвичи c 16 июля могут бесплатно пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию в 207 поликлиниках города. Как отмечала заммэра Москвы Анастасия Ракова, записаться на тестирование можно только в электронном виде. Расписание формируется на две недели.

Вакцинация населения

По словам мэра, Москва незамедлительно начнет вакцинацию населения от коронавируса, как только вакцина будет зарегистрирована и доступна.

"Предварительные клинические испытания [вакцины], насколько мы все знаем, прошли вполне успешно. Так что надеюсь, что в ближайшие недели такая регистрация будет проведена, и будем уже работать дальше с производителями, чтобы они поставляли эту вакцину в необходимом объеме. Процесс этот очень непростой, но, надеюсь, что вакцина будет появляться в Москве. Как только она появится, мы тут же, незамедлительно, приступим к процессу вакцинации", - сказал он.

"Это чрезвычайно важный и актуальный вопрос. Без вакцинации, конечно, нам будет тяжело переживать следующие периоды, связанные с обострением сезонных заболеваний и так далее", - указал он.

Мэр также отметил, что в Москве давно выстроена система вакцинирования населения. "Объемы вакцинации от обычного гриппа достигают 5-6 млн человек [за сезон]. Так что эта вся система функционирует и готова принять любую вакцину для вакцинации", - добавил Собянин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая 22 мюля в Госдуме с отчетом о работе правительства, сообщил, что четыре вакцины от коронавируса уже доказали свою безопасность, по двум, разработанным Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, испытания находятся на финальной стадии.

В новость были внесены изменения (16:52 мск) — добавлены подробности по тексту.