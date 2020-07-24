Повышенные меры безопасности принимаются в связи с подготовкой к намазу в Айя-Софии

СТАМБУЛ, 24 июля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Сотрудники турецких правоохранительных органов принимают повышенные меры безопасности в связи с подготовкой к пятничному намазу в соборе Святой Софии, статус которой был изменен с музея на мечеть, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В обеспечении безопасности в окрестностях Айя-Софии задействованы сотни сотрудников правопорядка. Практически все близлежащие улицы полностью перекрыты, в связи с этим подойти к стамбульскому собору можно только через 11 специально подготовленных пропускных пунктов.

При этом для представителей средств массовой информации только через КПП на улице Кеннеди. Сам процесс получения аккредитации у журналистов занял не менее двух часов. Как убедился корреспондент ТАСС, интерес к пятничному намазу в Айя-Софии проявляют представители не только турецких СМИ, но также и иностранных, в том числе Би-би-си, Al Jazeera, Al Arabiya, TBS и прочие.

В настоящее время сотни мусульманских паломников собрались возле самой Айя-Софии, все они ожидают, что их пустят совершить поклонение в самом соборе после дневного намаза, в котором примет участие президент Турции Тайип Эрдоган, члены правительства и депутаты парламента.