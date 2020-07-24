Прокуратура запретила работу аттракциона в Нальчике, где люди зависли вниз головой

НАЛЬЧИК, 24 июля. /ТАСС/. Прокуратура Кабардино-Балкарии (КБР) запретила эксплуатацию аттракциона после публикации в соцсетях видео, на котором люди висят вниз головой на одном из аттракционов в парке Нальчика. Об этом в пятницу сообщили журналистам в надзорном ведомстве.

Видеозапись, где один из аттракционов парка развлечений "Нальчик парк" остановился во время работы, ранее появилась в соцсетях. На аттракционе находились отдыхающие, в том числе и дети, которые провисели вниз головой пять минут. Администрация парка заверяет, что аттракцион исправен, а инцидент произошел из-за сбоя в подаче электроэнергии.

"По результатам проверки материалы о приостановлении деятельности аттракционов направлены для рассмотрения в суд. Проведенной проверкой в действиях индивидуального предпринимателя О. выявлен факт оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Аттракцион введен в эксплуатацию без государственной регистрации. Прокурором республики материалы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании О. по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", - говорится в сообщения.

Кроме того, прокуратурой республики возбуждено производство по делу об административном правонарушении "Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок оказания населению услуг". Материалы административного производства направлены для рассмотрения в управление Роспотребнадзора по КБР.

Проверка показала, что правительство КБР не определило орган исполнительной власти, который должен осуществлять региональный госнадзор в области технического состояния и эксплуатации аттракционов, не утвержден соответствующий регламент. "В адрес председателя правительства КБР внесено представление об устранении нарушений закона", - отметили в прокуратуре.