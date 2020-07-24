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Попова: Россия может скоро отменить карантин для прибывающих вывозными рейсами

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российские власти рассматривают возможность скорой отмены обязательного карантина для прибывающих в страну вывозными рейсами. Об этом сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы рассматриваем сегодня возможность изменения этой нормы. Но для того чтобы оценить все факторы риска, все возможные последствия, нам потребуется какое-то время. Мы надеемся, что ситуация позволит нам отменить и эту норму в ближайшее время", - сказала Попова.

Она также предупредила о рисках заражения коронавирусом при вылете за рубеж.

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