Пропавшую в Вологодской области 13-летнюю девочку нашли живой

ВОЛОГДА, 24 июля. /ТАСС/. Девочку, пропавшую вечером 22 июля в деревне Ермаково Вологодской области, нашли живой и здоровой. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по области.

"Пропавшая девочка благодаря информации волонтеров обнаружена в районе улицы Фрязиновской в Вологде и доставлена в Следственный комитет для выяснения причин ее самовольного ухода из дома два дня назад. Следователи в настоящее время продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, девочка в период своего отсутствия не пострадала", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что девочка пропала вечером 22 июля, отправившись на велосипеде в магазин в деревне, но домой не вернулась. Поисками ребенка, помимо полиции, занимались общественники и волонтеры. Затем появилась информация, что в пятницу девочку видели около 8 утра в районе улицы Фрязиновской, там ее и нашли.

Как уточнили ТАСС в следственном управлении СК РФ по области, девочка объяснила, что по пути в магазин в деревне ей встретилась стая собак, поэтому она свернула с дороги и доехала до Вологды, что в 15 км от деревни. В Вологде, по предварительным данным, она гуляла с подростками, ночевала в подъезде, до родственников и знакомых почему-то не добралась.

"Сейчас следователи выясняют, где она провела эти два дня. Предварительно, она здорова, противоправных действий в отношении нее не совершено. Ребенок будет возвращен в семью, изымать ее из семьи нет никаких оснований, но профилактическая работа будет проведена, чтобы такого не повторялось", - сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по области Наталья Летенкова.