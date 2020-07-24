Митрополит Иларион: собор Св. Софии для православных всегда посвящен Христу

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Православные христиане всегда будут считать собор Святой Софии в Стамбуле посвященным Иисусу Христу, несмотря на изменение его статуса. Об этом председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил во время проповеди в храме в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радости" в Москве в пятницу.

"Сегодня в этом храме [Святой Софии в Стамбуле] впервые за много лет совершен мусульманский намаз <...> Но для нас, православных христиан, этот храм навсегда останется посвященным Господу Иисусу Христу, потому что, как вы знаете, святая София - это не какая-то женщина, не какая-то мученица, которой этот храм посвящен, а премудрость Божия, это одно из имен нашего Спасителя Иисуса Христа <...> Мы скорбим о том, что храм Святой Софии в Константинополе сейчас лишен своего благолепия, что он используется не по назначению, но мы видим, что милость Божия по отношению к церкви православной не оскудевает: где-то храмы продолжают оскверняться, а где-то строятся новые храмы", - сказал он.

Глава ОВЦС отметил, что турецкие власти не восприняли протестов глав поместных православных церквей против возвращения собору статуса мечети. "Таково решение нынешних турецких властителей, по поводу которого высказались и наш святейший Патриарх [Московский и всея Руси Кирилл], и наш Священный синод, и предстоятели других поместных православных церквей. Но не в обычаях у турецких властителей слушать голоса православных людей", - добавил он.

10 июля Государственный совет Турции отменил постановление правительства 1934 года о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Затем президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновятся мусульманские моления. Ряд поместных православных церквей, включая русскую, выразили сожаление в связи с принятым решением. Папа Римский Франциск заявил, что "очень опечален" этим шагом турецких властей. Первый с 1934 года пятничный намаз прошел в соборе 24 июля, на нем присутствовал президент Турции.