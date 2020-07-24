Россия возобновляет выдачу виз гражданам Турции и Танзании и подданным Великобритании

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Для граждан Турции и Танзании и подданных Великобритании снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за распространения коронавируса.

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Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"В документе уточняется, что гражданам упомянутых государств будет возобновлена выдача въездных виз и оформление приглашений", - подчеркивается в документе, опубликованном на сайте кабмина.

Ранее на заседании правительства Мишустин сообщил, что с 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.