{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Возобновление авиасообщения России с другими странами
Обновлено 

Россия возобновляет выдачу виз гражданам Турции и Танзании и подданным Великобритании

С августа РФ продолжает приостановленное с конца марта авиасообщение с этими странами
Описание
© Александра Мудрац\ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Для граждан Турции и Танзании и подданных Великобритании снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за распространения коронавируса.

На эту тему
Россия возобновляет авиасообщение с другими странами. Главное

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"В документе уточняется, что гражданам упомянутых государств будет возобновлена выдача въездных виз и оформление приглашений", - подчеркивается в документе, опубликованном на сайте кабмина.

Ранее на заседании правительства Мишустин сообщил, что с 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.

Теги
ТанзанияТурцияВеликобританияРоссияВозобновление авиасообщения России с другими странами
Адыгея дополнительно получит свыше 123 млн рублей на выплаты безработным
Ранее региону одобрили выделение из резервного фонда дополнительных средств по некоторым направлениям, в том числе на стимулирующие выплаты медикам и социальным работникам
Читать полностью