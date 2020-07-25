Эксперт: санатории на курортах России работают с соблюдением правил по коронавирусу

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Санатории, открывшиеся в разных регионах России, и в частности, на курортах, работают с соблюдением всех правил профилактики новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил журналистам главный специалист Минздрава России по санаторно-курортному делу Михаил Никитин.

"Исполняя головные функции в соответствии с планом работы внештатного специалиста по санаторно-курортному лечению, мы побывали в регионах - Краснодарский край, Республика Адыгея, сейчас в Крыму находимся. Санатории работают с соблюдением правил, предписаний, конечно, это и ношение масок, перчаток в пищеблоке. Все стараются максимально приблизиться и выполнить все требования", - сказал он.

Никитин пояснил, что для поездки в санаторий помимо обязательных документов требуется справка об отсутствии контактов с инфекционными больными за последние 14 дней, в том числе, с пациентами с коронавирусной инфекцией. В некоторых субъектах также требуют результат анализа на коронавирус.

"Допустим, для госпитализации по реабилитации, даже если это отделение специализированное и находится при санатории, то там идет в соответствии с 14-м предложением - обязательно сдается анализ на COVID-19. В целом, санатории подготовились", - отметил Никитин.

Он также указал, что соблюдение таких мер безопасности, как социальное дистанцирование, отсутствие контактов с незнакомыми людьми, ношение масок и перчаток минимизирует риск заразиться инфекцией на курортах, где большое скопление отдыхающих.

"Если, конечно, мы потеряем бдительность, можно ожидать разного результата. Как и купание на пляже: соблюдение дистанции, солнце - такие исследования были, прежде всего, у испанцев, - соленая вода, море разрежают концентрацию вируса, если он туда попал. В таком случае также минимизируется риск заражения. Нужно разумно себя вести, чтобы понимать, что это необходимо", - подчеркнул эксперт, добавив, что вирус никуда не ушел, и очень важно быть разумными, соблюдать меры безопасности.