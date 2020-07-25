В городах Дальнего Востока начались несогласованные акции в поддержку Фургала

ХАБАРОВСК, 25 июля. /ТАСС/. Очередные несогласованные акции в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала начались в дальневосточных городах в субботу, в том числе и в самом Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.

Люди собрались на площади имени Ленина у здания краевого правительства, они скандируют лозунги в поддержку Фургала. В руках у них плакаты и флаги. Немногочисленная акция в поддержку Фургала и жителей Хабаровска началась также на центральной площади Владивостока. Данными полиции о количестве принимающих участие в этих акциях агентство пока не располагает.

В Хабаровском крае несогласованные акции из-за ареста Фургала проходят с 11 июля, наиболее многочисленные проходили по субботам - 11 и 18 июля.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об отставке Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Отставка Фургала произошла после его задержания и ареста. По версии следствия, бывший губернатор региона причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Дегтярев, как и Фургал, является членом ЛДПР, входит в высший совет партии, был членом президиума ее фракции в Госдуме.