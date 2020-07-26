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Дело в отношении Сергея Фургала

В Хабаровске прошла очередная несогласованная акция в поддержку Фургала

Люди скандировали лозунги на площади имени Ленина у здания правительства края

ХАБАРОВСК, 26 июля. /ТАСС/. Еще одна несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.

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Люди, как и в предыдущие дни, собрались на площади имени Ленина у здания правительства края. Они скандировали лозунги в поддержку Фургала, затем пошли по центральным улицам города, а потом вновь собрались на площади.

Данными полиции о количестве участников акции агентство не располагает.

В Хабаровском крае несогласованные акции в поддержку Фургала проходят с 11 июля. При этом в регионе осложнилась ситуация с распространением коронавируса, что, по оценке Роспотребнадзора, связано с увеличением активности населения: люди не соблюдают масочный режим, игнорируют запрет на собрания. Врио губернатора Михаил Дегтярев ранее назвал ситуацию в крае тревожной.

Теги
РоссияХабаровский крайДело в отношении Сергея Фургала
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