В Хабаровске прошла очередная несогласованная акция в поддержку Фургала

Люди, как и в предыдущие дни, собрались на площади имени Ленина у здания правительства края. Они скандировали лозунги в поддержку Фургала, затем пошли по центральным улицам города, а потом вновь собрались на площади.

Данными полиции о количестве участников акции агентство не располагает.

В Хабаровском крае несогласованные акции в поддержку Фургала проходят с 11 июля. При этом в регионе осложнилась ситуация с распространением коронавируса, что, по оценке Роспотребнадзора, связано с увеличением активности населения: люди не соблюдают масочный режим, игнорируют запрет на собрания. Врио губернатора Михаил Дегтярев ранее назвал ситуацию в крае тревожной.