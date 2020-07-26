Ветераны и артисты исполнили военные песни на корабле "Перекоп" в День ВМФ в Кронштадте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны вместе с артистами Дома офицеров Западного военного округа (ЗВО) исполнили военные песни на палубе учебного корабля "Перекоп" в Кронштадте. Концерт приурочен к Дню военно-морского флота, рассказали ТАСС в пресс-службе ЗВО.

"В Кронштадте состоялся концерт, посвященный военным морякам. Артисты Дома офицеров Западного военного округа начали свою работу в преддверии парада, радуя кронштадтцев и гостей исполнением всенародно любимых песен о военно-морской службе и дальних походах, - отметили в пресс-службе. - На концерте присутствовали ветераны Великой Отечественной войны в качестве почетных гостей".

Военные песни прозвучали также на борту крейсера "Аврора" в исполнении Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Среди исполненных композиций "Священная война", "День Победы", "Шли солдаты", "Прощание славянки".

В 22:00 в преддверии праздничного салюта на территории Петропавловской крепости с праздничным концертом выступит Ансамбль песни и пляски ЗВО. "Для удобства зрителей концерт будет транслироваться на экранах, установленных на набережных у Петропавловской крепости", - добавили в пресс-службе.