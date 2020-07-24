Питерский ордер. Какие новые боевые корабли участвуют в Главном военно-морском параде

26 июля в Северной столице состоится парад в честь 320-летия Военно-морского флота (ВМФ) РФ. В нем примут участие самые крупные и мощные современные корабли Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии

​​​​​​46 боевых кораблей, катеров и подводных лодок, 41 самолет и вертолет морской авиации и более 4 тыс. военнослужащих — таков состав Главного военно-морского парада, который традиционно состоится в историческом центре Санкт-Петербурга на Неве и на рейде Кронштадта в Финском заливе. Зрелище, которое обещает быть грандиозным и запоминающимся, будет в двух частях — морской и воздушной. Завершится празднование Дня ВМФ артиллерийским салютом, который состоится на большом пляже Петропавловской крепости.

Спецпроект на тему Боевые корабли ВМФ России ТАСС рассказывает о боевом составе Черноморского, Балтийского, Тихоокеанского и Северного флотов

Парад проводится в четвертый раз в новейшей истории России, первый состоялся в 2017 году. Именно тогда Минобороны РФ возродило традицию проведения таких парадов в День ВМФ, отметив, что "это один из важнейших воинских ритуалов, который сам по себе является предметом гордости за свою страну, зрелищем ярким и незабываемым". 26 июля морские парады пройдут в пунктах базирования флотов и флотилий в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и сирийском Тартусе. Всего в них участвует более 250 кораблей и судов различных классов, около 80 летательных аппаратов, более 100 единиц боевой техники и около 15 тыс. военнослужащих. Новички флота в парадном строю Впервые можно будет увидеть на Кронштадтском рейде большой десантный корабль "Петр Моргунов", построенный по проекту 11711 Невского ПКБ на прибалтийском заводе "Янтарь". Это новичок не только на параде, но и на флоте. Он еще не вошел в состав ВМФ, а находится на завершающем этапе испытаний.

Описание Большой десантный корабль "Петр Моргунов" © Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"

Корабль оснащен по последнему слову техники — способен одновременно вместить 13 танков или 36 бронетранспортеров, вертолеты и усиленный батальон морпехов (300 человек). При этом дальность плавания у него 4 тыс. миль, что позволяет выполнять задачи даже в дальней морской зоне. Экипаж может находиться в море целый месяц. Головной корабль серии — "Иван Грен" — уже служит на Северном флоте. Туда же после всех испытаний должен отправиться и "Петр Моргунов". Также среди новичков, поступивших недавно на вооружение ВМФ, — первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов", построенный по проекту 22350 на заводе "Северная верфь" (в составе Объединенной судостроительной корпорации, ОСК).

В будущем таких кораблей у России будет восемь. Сейчас в стадии постройки находятся шесть, два из которых были заложены 20 июля.

В ближайшей перспективе эти многоцелевые фрегаты станут одними из самых мощных кораблей ВМФ РФ. В ходе модернизации они получат 24 ячейки для запуска крылатых ракет по сравнению с 16 в базовой версии, что существенно повысит их боевую эффективность. Еще один недавний новичок ВМФ — дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин", построенная на "Адмиралтейских верфях". Она пополнила Тихоокеанский флот (ТОФ) в декабре 2019 года. Ранее серия из шести таких субмарин была построена для Черноморского флота (ЧФ). "Старый Оскол" из состава ЧФ тоже в этом году участвует в параде.

Описание Подлодка "Петропавловск-Камчатский" © Минобороны России

Сейчас проходят испытания подлодки "Волхов" — второй в серии из шести кораблей, строящейся для ТОФ. Эти субмарины относятся к третьему поколению больших дизель-электрических подлодок и являются одними из самых малошумных в мире. Основное вооружение — ракетный комплекс "Калибр-ПЛ" с одноименными крылатыми ракетами, которые запускаются через торпедные аппараты из подводного положения. Также среди новейших кораблей, вошедших недавно в состав ВМФ и оснащенных высокоточным оружием, — малые ракетные корабли (МРК) проекта 22800 (шифр "Каракурт") "Советск" и "Мытищи". Они разработаны ЦМКБ "Алмаз". Создавались для ведения боевых действий в ближней морской зоне и отличаются относительно небольшими размерами, что делает их малозаметными для радаров противника.

Описание Малый ракетный корабль "Советск" © Петр Ковалев/ТАСС

Другие новые МРК, участвующие в параде на Неве, — "Великий Устюг" и "Серпухов". Они относятся к проекту 21631 "Буян-М" — серия многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей малого водоизмещения с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны.

Описание Малый ракетный корабль "Великий Устюг" © Петр Ковалев/ТАСС

Корпуса недавно вошедших в состав флота кораблей противоминной обороны проекта 12700 ("Александрит") "Владимир Емельянов" и "Александр Обухов" сделаны из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Достоинством корпуса корабля является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин.

Описание Корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов" © Петр Ковалев/ТАСС

Представители этого типа смогут бороться с минами с помощью различных тралов, телеуправляемых и автономных необитаемых подводных аппаратов. "Александр Обухов" недавно вернулся с боевой службы — в Финском заливе обнаружил мины времен войны. На Средне-Невском судостроительном заводе строятся еще пять таких кораблей. 15 июля из цеха был выведен тральщик "Георгий Курбатов". Патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" в составе флота тоже недавно. Он был построен на Зеленодольском заводе и в декабре 2018-го пополнил ЧФ.

Описание Патрульный корабль "Василий Быков" © Минобороны РФ

Корветы этой серии разработаны в Северном проектно-конструкторском бюро (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) и предназначены для защиты морской экономической зоны, способны решать задачи эскортной и антипиратской деятельности, выполнять поисково-спасательные функции. На них впервые в России реализован модульный принцип конструкции. К 2024 году будут построены еще четыре корабля проекта 22160. Сегодня в активной фазе находятся испытания третьего из серии ("Павел Державин"). Другие участники парада В Финском заливе можно увидеть самых крупных участников — атомный подводный ракетный крейсер "Орел" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков". Во время перехода с Северного на Балтийский флот экипажи этих кораблей отработали ряд учений по противовоздушной и противолодочной обороне, а также тренировки по борьбе за живучесть.

Описание Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" © Лев Федосеев/ТАСС

"Вице-адмирал Кулаков" — первый серийный корабль проекта 1144 Северного ПКБ, вышедший со стапелей судостроительного завода "Северная верфь" и предназначенный для ведения боевых действий в дальних морских и океанских зонах как в составе боевых группировок, так и в одиночном плавании. Построенная на северодвинской судоверфи "Севмаш" в конце 1980-х годов атомная подлодка (АПЛ) третьего поколения "Орел" — восьмой представитель проекта 949А "Антей". Корабль предназначен для борьбы с авианосными группами потенциального противника, за что носит прозвище "убийца авианосцев".

Описание Атомный подводный ракетный крейсер "Орел" © Андрей Лузик/ТАСС

Вооружение состоит из 24 пусковых установок противокорабельных ракет П-700 "Гранит", двух торпедных аппаратов калибра 650 мм и четырех — калибра 533 мм. В 2001 году на "Орле" тренировались российские и норвежские водолазы для отработки действий на затонувшей АПЛ "Курск". В период с 2014 по 2017 год атомоход прошел ремонт с модернизацией на предприятии "Звездочка". На Кронштадтском рейде и Неве также будут МРК "Ливень" и "Пассат" (получили на флоте прозвище "оводы"), ракетные катера "Чувашия" и "Димитровград", корветы с управляемым ракетным оружием проекта 20380 "Стойкий" и "Бойкий", большие десантные корабли "Минск" и "Королев", малые противолодочные корабли "Казанец" и "Уренгой". Также ежегодный участник всех парадов — неатомная подлодка проекта 677 "Санкт-Петербург".

Описание Большой ракетный катер "Димитровград" © Александр Демьянчук/ТАСС

Также на параде можно будет увидеть противодиверсионные катера проекта 21980 "Грачонок" Каспийской флотилии ("Юнармеец Дагестана", "Юнармеец Каспия", "Юнармеец Татарстана") и Северного флота ("Юнармеец Заполярья", "Юнармеец Беломорья", "Валерий Федянин"), а также различные десантные и патрульные катера типа "Раптор".

Описание Противодиверсионные катера "Юнармеец Татарстана" и "Валерий Федянин" © Петр Ковалев/ТАСС

Всего от Каспийский флотилии в параде участвуют пять кораблей и катеров. Как сообщало Минобороны, для участия в параде они совершили 25-дневный переход через Волго-Донской судоходный канал из Астрахани в Кронштадт. Обратно их маршрут пройдет минуя Рыбинское водохранилище и Ладожское озеро. В общей сложности корабли преодолеют более 2,5 тыс. км и 56 шлюзов, обеспечивающих проход через водные бассейны с различными уровнями воды. В знак признания большого вклада российского флота в исследования Мирового океана вместе с боевыми кораблями по Неве пройдут два новейших гидрографических катера "Георгий Зима" и "Михаил Казанский".

Описание Гидрографический катер "Георгий Зима" © Петр Ковалев/ТАСС

На Кронштадтском рейде встанет океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский", которое в июне завершило совместную с Русским географическим обществом научную кругосветную экспедицию к берегам Антарктиды в честь 200-летия ее открытия российскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым.

Описание Океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" © Минобороны РФ

Это судно предназначено для наблюдения за течениями, исследованиями в области химической гидрологии, морских биологических наблюдений, метеорологии и актинометрических наблюдений. У Дворцового моста зрители увидят воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль XVI века "Полтава". Этот 54-пушечный парусник был спущен на воду 1712 году. Строился в период Северной войны со Швецией, когда Петр I боролся за возвращение России выхода к Балтийскому морю. В разработке его проекта царь лично принимал участие. Войдя в состав флота, корабль участвовал в борьбе со шведами, а в 1717 году обеспечивал высадку десанта на остров Готланд.

Описание Парусный линейный корабль "Полтава" © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

После окончания Северной войны постепенно завершилась и история "Полтавы". В 1725 году корабль был выведен из состава Балтфлота, а в середине 1730-х его разобрали. Воссозданный парусник спустили на воду в Санкт-Петербурге 27 мая 2018 года. Специально для этого проекта на севере города, в историческом районе Лахта, построили верфь, на которой в 2014 году он был заложен. Воздушная часть парада будет представлена самолетами и вертолетами морской авиации ВМФ, среди которых впервые примет участие только что поступивший на вооружение самолет-амфибия Бе-200 "Александр Мамкин".

Он создан для тушения пожаров (на его борту может поместиться 12 тонн воды), а также для спасения на воде и оказания экстренной помощи в разных чрезвычайных ситуациях. Помимо него над Северной столицей пролетят самолеты вертолеты Ми-8МТВ5-1, Ка-29, Ка-31Р и модернизированные Ка-27М. За ними проследуют самолеты-амфибии Бе-12, противолодочные самолеты средней дальности Ил-38 (также в модернизированном варианте Ил-38Н "Новелла") и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Описание Противолодочный самолет-амфибия Бе-12 © Минобороны РФ