Празднование Дня ВМФ в Петербурге завершилось салютом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Салют из 30 залпов завершил мероприятия Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, который по традиции стал центром празднования и принял в воскресенье Главный военно-морской парад.

После нескольких праздников этого года, во время которых военные давали только артиллерийский салют без фейерверка из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, жители и гости Санкт-Петербурга смогли наконец увидеть красочное зрелище в вечернем небе.

Как сообщила пресс-служба ЗВО, салютный дивизион Михайловской военной артиллерийской академии произвел с пляжа Петропавловской крепости 30 залпов из двенадцати 85-мм орудий Д-44 и запустил более 50 видов фейерверочных изделий - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Купола разрывов превышали в диаметре 300 метров. Во время салюта, который длился около 10 минут, небо над Невой украсили 3 тысячи фейерверочных изделий.

За салютом наблюдали многочисленные зрители на набережных, мостах, а также на катерах и теплоходах, которые заполнили акваторию Невы. Праздничный салют в центре города был дополнен еще одним традиционным для Санкт-Петербурга элементом праздника - на Стрелке Васильевского острова были зажжены факелы на Ростральных колоннах. Дворцовый мост подсветили в цветах российского триколора с помощью прожекторов.

Салют был дан и в Кронштадте, где утром прошла вторая часть главного военно-морского парада. Запуск фейерверка осуществил прибывший из Москвы отдельный гвардейский салютный дивизион ЗВО им. маршала артиллерии Владимира Михалкина, применив самоходные комбинированные пусковые салютные установки калибра от 105 до 310 мм на базе автомобилей "КамАЗ".