Сергей Шнуров снимет документальный фильм о ситуации в Хабаровске

"Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров и съемочная группа находятся в Хабаровске. Мы хотим разобраться, что же на самом деле здесь происходит. Сергей взял интервью у Михаила Дегтярева (врио губернатора Хабаровского края - прим. ТАСС), а также поговорил с жителями города, с оппозиционными выступающими - со всеми, кто пожелал высказаться", - рассказал представитель RTVI.

Собеседник агентства уточнил, что интервью с Дегтяревым запланировано в эфире телеканала на среду, документальный фильм о ситуации в Хабаровске покажут в пятницу.

В Хабаровском крае с 11 июля проходят несогласованные акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, который был отправлен в отставку президентом РФ в связи с утратой доверия. По версии следствия, Фургал причастен к организации убийств предпринимателей и к покушению на убийство, которые были совершены организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В регионе осложнилась ситуация с распространением коронавируса, что, по оценке Роспотребнадзора, связано с увеличением активности населения: люди не соблюдают масочный режим, игнорируют запрет на собрания.

Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. 26 июля он впервые вышел к участникам акций в поддержку Фургала. Тогда же он заявил, что продолжит эффективные программы, начатые его предшественником.