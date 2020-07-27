В Хабаровске прошла очередная несогласованная акция в поддержку Фургала

Люди в понедельник, как и ранее, собрались на площади имени Ленина у здания правительства края, затем проследовали по центральным улицам города. Некоторое время участников акции сопровождал музыкант, член Партии роста Сергей Шнуров, который прибыл в Хабаровск, чтобы снять фильм о происходящих в городе событиях.

Данными полиции о количестве участников акции ТАСС не располагает, в администрации Хабаровска агентству сообщили, что на площади собралось около 700 человек.

Несогласованные акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля. Они начались после того, как губернатора региона задержали и арестовали по подозрению в причастности к убийствам предпринимателей в 2004-2005 годах. Позднее президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия.