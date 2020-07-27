{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело в отношении Сергея Фургала

В Хабаровске прошла очередная несогласованная акция в поддержку Фургала

Некоторое время людей сопровождал музыкант Сергей Шнуров

ХАБАРОВСК, 27 июля. /ТАСС/. Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.

На эту тему
Что известно о деле экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала

Люди в понедельник, как и ранее, собрались на площади имени Ленина у здания правительства края, затем проследовали по центральным улицам города. Некоторое время участников акции сопровождал музыкант, член Партии роста Сергей Шнуров, который прибыл в Хабаровск, чтобы снять фильм о происходящих в городе событиях.

Данными полиции о количестве участников акции ТАСС не располагает, в администрации Хабаровска агентству сообщили, что на площади собралось около 700 человек.

Несогласованные акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля. Они начались после того, как губернатора региона задержали и арестовали по подозрению в причастности к убийствам предпринимателей в 2004-2005 годах. Позднее президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия.

Теги
РоссияХабаровский крайДело в отношении Сергея Фургала
Суд признал законным арест экс-чиновника Россотрудничества Попова
Суд отклонил жалобу защиты на арест экс-начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества
Читать полностью