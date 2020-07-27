Поиски затонувшей в Керченском проливе бронемашины БРДМ-2 возобновятся 28 июля

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Водолазы утром во вторник возобновят поиски затонувшей в Керченском проливе 25 июля 2020 года бронемашины БРДМ-2, она находится на глубине до восьми метров, сообщил в понедельник ТАСС пресс-секретарь межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество" Андрей Коннов.

Бронемашина затонула 25 июля при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года. Находившиеся в ней шесть человек спасены. Причиной произошедшего, по словам организаторов акции, стали сильный боковой ветер и сильное течение. Операция по ее подъему назначалась на воскресенье, но была отложена из-за сложных метеоусловий.

"Рано утром во вторник выходим с водолазом в Керченский пролив на поиск БРДМ-2. Сегодня поиск был прерван из-за неблагоприятных погодных условий", - сообщил Коннов.

По данным ГУ МЧС по Республике Крым, 27-28 июля в регионе ожидаются сильные ливни, град и шквалистый ветер с порывами до 25 м/с.

По словам Коннова, водолаз несколько раз погружался на дно, но найти бронемашину пока не удалось. "Возможно, есть техническая погрешность в определении координат. Общий квадрат поиска расширяется до одного километра, а это достаточно большое расстояние", - сказал он.

Акция в честь Керченского десанта

Первая акция "Керченский десант "Дорога мужества" прошла 23 июля 2017 года. Два экипажа, один из которых женский, на БРДМ-2 пересекли Керченский пролив. Дистанцию в 15 км участники преодолели за 2 часа 50 минут. Керченский десант вошел в Книгу рекордов России как "преодоление наибольшего расстояния морского пути на двух бронемашинах БРДМ-2".

Керченско-Эльтигенская десантная операция (31 октября - 11 декабря 1943 года) проводилась для освобождения Керчи, овладения портом Камыш-Бурун и дальнейшего освобождения Крыма. Это одна из крупнейших десантных операций Великой Отечественной войны. Ее продолжительность составила 40 суток. Итогом операции стал захват плацдарма на Крымском полуострове.