Власти Ботсваны назвали возможную причину массовой гибели слонов

ПРЕТОРИЯ, 30 июля. /ТАСС/. Причиной происходящей в Ботсване в последние четыре месяца массовой гибели слонов могут быть естественные природные токсины. Об этом заявил исполняющий обязанности директора национальных заповедников Ботсваны Сирил Таоло на основе данных, полученных им из нескольких ведущих лабораторий мира.

"Пришли результаты тестов [тканей погибших слонов] из ряда стран, включая США, - цитирует в четверг Таоло агентство Reuters. - Маловероятно, что причиной инфекции являются микроорганизмы. Сейчас мы расширили свои поиски и ищем естественные токсины, которые выделяют в том числе и живущие в воде бактерии".

Массовая гибель слонов началась в Ботсване в минувшем апреле. К текущему дню, по данным защитников окружающей среды, погибли уже около 300 животных. Власти страны установили, что смерть слонов носит ненасильственный характер. "На погибших животных нет признаков, говорящих о том, что слоны были убиты браконьерами, - заявил региональный представитель организации защиты дикой природы Димакацо Нтшебе. - У всех животных бивни целы". Не подтвердилась также и первоначальная версия о том, что причиной смерти слонов является распространение среди животных сибирской язвы. Сейчас лабораторные тесты исключили инфекционный патоген.

В свою очередь научный портал ScienceAlert сообщил, что большинство мертвых слонов найдено возле источников воды в северной части дельты реки Окванго, на территории одного из наиболее охраняемых заповедников Ботсваны. Очевидцы передают, что перед смертью слоны начинают ходить кругами. Специалисты предполагают, что речь может идти о поражении у животных центральной нервной системы. При этом в соседней Намибии пока не зафиксированы случаи странных смертей среди слонов.

На текущий день в Ботсване в условиях дикой природы обитает наибольшее количество слонов среди всех стран Африки - 130 тыс. На континенте сейчас насчитывается 350 тыс. слонов.