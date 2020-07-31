Омбудсмен в Хабаровском крае попросит СИЗО обеспечить связь Фургала с родственниками

ХАБАРОВСК, 31 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае Игорь Чесницкий намерен обратиться к сотрудникам СИЗО "Лефортово", где содержится арестованный бывший губернатор Сергей Фургал, с просьбой обеспечить ему связь с родственниками. Об этом Чесницкий сообщил в пятницу журналистам.

Накануне член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меракчева, посетившая Фургала в изоляторе, сообщила, что он не получил ни одного письма или телеграммы, несмотря на то, что ему пишут многие люди. При этом он получил около 40 посылок.

"Есть другой вопрос, почему его телеграммы, его письма не доходят. Здесь я немного насторожился бы - от него уходят не тысячи писем. Думаю, мы обязательно остановим внимание следственных органов, чтобы такая возможность контактировать с родственниками, по крайней мере, у него была, и это право реализовывалось бы в полном объеме", - сказал Чесницкий.

Он добавил, что Фургалу направляют множество писем. "Надо понимать, что они не могут прямиком ему в камеру попасть, потому что он является подозреваемым, и вся корреспонденция должна подвергаться [проверке]. Думаю, что объем огромный и приходится читать тысячи посланий. Возможно, это одна из причин, почему он их не получает", - отметил омбудсмен.