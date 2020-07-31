Волочкова попросила отменить штраф, назначенный после поездки в монастырь в селе Дивеево

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Балерина Анастасия Волочкова, которой суд назначил штраф после поездки в Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области, расположенный в селе, где на тот момент действовал карантин, обжаловала решение суда. Об этом ТАСС сообщили в Тверском суде Москвы, который вынес соответствующее решение.

"Вчера поступила жалоба на решение о штрафе в отношении Волочковой, которая просит его отменить", - сказала собеседница агентства.

Тверской суд 22 июля признал Волочкову виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации"). Она была подвергнута административному штрафу в размере 20 тыс. рублей. Санкция статьи предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей.

В конце июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в Instagram написал, что в отношении Волочковой составлены протоколы об административном правонарушении после ее поездки. Перед этим балерина в своем Instagram-аккаунте разместила несколько фотографий из монастыря.

В отношении Волочковой 3 августа в Тверском суде Москвы также будет рассмотрен административный материал по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания"). Статья предусматривает административный штраф в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

В конце апреля коронавирусная инфекция была выявлена у 76 человек на территории монастыря. С 15 апреля монастырь закрыли для прихожан, 25 апреля власти Нижегородской области ввели карантин в селе и самом монастыре. С 11 июня карантин в монастыре отменили, но село до сих пор закрыто для посещения.