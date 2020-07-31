Нью-йоркский зоопарк извинился за то, что в 1906 году в вольере держали африканца

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Извинения за расистскую выходку, допущенную в начале прошлого века, принесла организация, управляющая нью-йоркским зоопарком. В 1906 году в вольере для обезьян на протяжении нескольких дней держали темнокожего выходца из Центральной Африки по имени Ота Бенга.

"Во имя равенства, транспарентности и ответственности за свои действия мы должны оценить роль нашей организации в том, что касается расовой несправедливости", - привело в четверг информационное агентство Associated Press заявление Общества защиты дикой природы. В качестве одного из примеров допущенной несправедливости представители организации ссылаются на обращение с Ота Бенгой из племени мбути, обитавшего на территории, которую теперь занимает Демократическая Республика Конго. В сентябре 1906 года его держали в клетке с обезьянами несколько дней, только после вмешательства со стороны темнокожих священников его удалось освободить. Бенга впоследствии попал в сиротский приют, а затем перебрался в город Линчбург (штат Вирджиния), где работал на табачной фабрике. В 1916 году он покончил жизнь самоубийством.

Как сообщил журналистам глава Общества защиты дикой природы Кристиан Сэмплер, на решение принести извинения повлияли массовые протесты, прокатившиеся по разным городам США в конце мая 2020 года после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в операции сотрудников правоохранительных органов уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местной полиции подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, из-за массовых демонстраций вводился комендантский час.