Антон Красовский представил фильм о возвращении россиян на родину в период пандемии

Журналист поговорил с людьми, которых пандемия из-за закрытия границ застала в различных странах мира, в том числе в таких труднодоступных, как Венесуэла, Колумбия, Непал, Узбекистан, Шри-Ланка. Подробностями о возвращении россиян со всего мира поделились министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, официальный представитель дипведомства Мария Захарова, а также послы России в Танзании и Непале.

"Проблем было очень много, но они объективны. Это не вопрос оправдания, это вопрос понимания того, почему они были объективны. Потому что в мире ни у кого не было плана относительно того, как действовать в похожих ситуациях, - сказала Захарова. - Мы тут же, в первые недели, попытались проанализировать, как это происходит за рубежом, чтобы просто взять лучший опыт. Честно говоря, какого-то лучшего опыта не нашли".

Лавров в интервью Красовскому отметил, что не был удивлен количеством тех, кто решил вернуться на родину. "Откровенно скажу, могло быть и больше. Неразбериха была с теми, кто, как я сказал, давно уехал на постоянное место жительства и вдруг решил, что безопаснее вернуться, - подчеркнул министр. - И вот они стали пополнять эти списки. Мы вывозим, скажем, 5 тыс., а списки увеличились еще на 10 тыс.".

В фильме также подробно рассказывается о рейсе, который пробыл 100 часов пути и вывез около 200 россиян из шести африканских стран (Гана, Камерун, Кения, Либерия, Танзания, Уганда), а также из Иордании.

Число россиян, вернувшихся с апреля в Россию на вывозных рейсах, составляет на сегодняшний день более 63 тыс.