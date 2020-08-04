В Минздраве заявили, что в России есть вакцины против обновленных штаммов гриппа

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Вакцины против обновленных штаммов вируса гриппа типов А и В, циркуляция которых предполагается в осенне-зимний период, разработаны и смогут защитить россиян, сообщили во вторник в пресс-службе Минздрава РФ.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что предстоящей осенью и зимой в стране появятся новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне еще не прививались.

"Как и в прошлые эпидсезоны, предполагается циркулирование вирусов гриппа типов А и В. Что касается штаммов, то прогнозируется распространение вирусов гриппа, подобных A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09; A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); B/Washington/02/2019 (Викторианская линия); B/Phuket/3073/2013 (Ямагатская линия). Вакцины уже существуют и смогут защитить россиян. Они производятся в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения", - сообщили в министерстве.

В пресс-службе отметили, что обновленные штаммы гриппа от ранее циркулирующих отличаются тем, что до нынешнего эпидсезона на территории России их не было, а случаев заражения ими не встречалось.