Академия наук может провести независимую экспертизу аварии в Норильске

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Независимая экспертиза аварии в Норильске может быть осуществлена Российской академией наук (РАН) в ходе Большой норильской экспедиции. Об этом заявил во вторник вице-президент академии Валентин Пармон в Общественной палате России.

"Там представители 14 институтов, которые профессионально занимаются проблемами экологии, воды, почвы, биоразнообразия и мерзлоты нашей Арктической зоны. Более того, Сибирское отделение РАН уже давно находится в конструктивных отношениях с Министерством природных ресурсов и экологии. Если тот, кто является заказчиком работ, тот, кто поставлен основным исполнителем, доверяет Сибирскому отделению, мы готовы взять на себя то, что мы можем. А можем мы сделать независимую экспертизу учеными, которые знают этот край, определить, что там реально произошло", - сказал Пармон.

По его словам, на протяжении 60 лет Арктической зоной Сибири занимались специализированные структуры Сибирского отделения РАН. Существует большое количество институтов, которые занимаются Крайним Севером, регулярно там бывают и продолжают экспедиции. Также есть несколько институтов, которые расположены в Якутске и даже в Норильске, которые прекрасно знают, что можно и нельзя делать в регионе. Кроме того, несколько лет назад проводилась большая программа по вопросам рекультивации участков техногенного загрязнения.

"Если сегодня будет приниматься важное решение, то не забывайте, что есть эксперты, которые и законом определены. То, что касается Арктической зоны в Сибири, проверенным экспертом является Сибирское отделение РАН. Если доверие будет, то гарантирую, что не будет стыдно за те работы, которые мы сделаем. Но надо понимать, что работы будут не моментальные, потому что арктическая природа очень хрупкая, она восстанавливается очень долго, за этим надо следить. Надо будет корректировать "полет", который будет осуществляться реализаторами технологий. Это слово со стороны науки Сибирского региона", - заключил Пармон.

Об экспедиции на Таймыр

Сибирское отделение Российской академии наук (РАН) впервые за последние годы отправляет на Таймыр по приглашению "Норникеля" большую научную экспедицию, которая проведет масштабное изучение территории. По ее итогам ученые подготовят предложения и рекомендации по наилучшим природосберегающим решениям для деятельности промышленных компаний в арктическом регионе.

Опорными точками экспедиции станут бассейны рек Пясина, Норилка, Амбарное, также будет изучено озеро Пясино. Экспедиция продлится пять месяцев - с июля по ноябрь, в ее состав войдут ученые 14 институтов Сибирского отделения РАН, которые изучат масштабные изменения, происходившие в регионе.