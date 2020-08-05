Полицейские Петербурга нашли пропавшую 10-летнюю девочку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции нашли 10-летнюю девочку, пропавшую 3 августа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила в среду пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Сегодня около 10:30 мск в Выборгском районе Санкт-Петербурга найдена потерявшаяся 10-летняя девочка. Она ушла 3 августа с адреса проживания, до сегодняшнего дня ее местонахождение было неизвестно", - сказано в сообщении.

Ребенок находился на детской площадке на улице Сикейроса. По предварительным данным, о местонахождении девочки сообщил мужчина. Он передал ребенка сотрудникам полиции. Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, отметили в пресс-службе.