{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полицейские Петербурга нашли пропавшую 10-летнюю девочку

Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции нашли 10-летнюю девочку, пропавшую 3 августа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила в среду пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Сегодня около 10:30 мск в Выборгском районе Санкт-Петербурга найдена потерявшаяся 10-летняя девочка. Она ушла 3 августа с адреса проживания, до сегодняшнего дня ее местонахождение было неизвестно", - сказано в сообщении.

Ребенок находился на детской площадке на улице Сикейроса. По предварительным данным, о местонахождении девочки сообщил мужчина. Он передал ребенка сотрудникам полиции. Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, отметили в пресс-службе.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
В июле зафиксировали абсолютный минимум количества льда в Арктике
В связи с этим Северный морской путь полностью открылся на месяц раньше обычного
Читать полностью