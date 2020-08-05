Турецкий муэдзин умер от сердечного приступа в Айя-Софии в Стамбуле

АНКАРА, 5 августа. /ТАСС/. Турецкий муэдзин умер от сердечного приступа в соборе Святой Софии в Стамбуле. Об этом сообщила в среду администрация губернатора провинции Стамбул.

"Выражаем соболезнования семье и родственникам муэдзина мечети Ухуд района Гяшытхане Османа Аслана, который скончался от сердечного приступа", - отмечается в сообщении.

В администрации пояснили, что Аслан был волонтером, исполнявшим обязанности гида в Айя-Софии с первого дня преобразования из музея в мечеть. В его обязанности также входило обеспечение контроля за соблюдением мер безопасности в связи с распространением коронавируса.