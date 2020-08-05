Greenpeaсe после взрыва в Бейруте рекомендует жителям носить респираторы

ТАСС, 5 августа. Взрыв и пожар в порту Бейрута привел к выбросу газов и частиц, которые могут представлять опасность для здоровья людей, в особенности для детей и пожилых жителей ливанской столицы. Как говорится в заявлении отделения организации Greenpeaсe на Ближнем Востоке и в Северной Африке, для защиты от вредных веществ жителям рекомендуется носить респираторы.

Взрыв в Бейруте был вызван детонацией хранившегося на складе груза с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония (аммиачной селитры). Пожары такого рода приводят к выбросу больших объемов загрязняющих окружающую среду газов, в особенности оксидов азота, сообщают в организации. При этом существует возможность, что оксиды азота в атмосфере путем химической реакции образуют озон, другой вредный в больших объемах для людей газ. Кроме того, из-за пожара могут оседать различные мелкие твердые частицы, также несущие в себе угрозу для здоровья людей при вдыхании.

"Вероятно, теперь, когда пожары потушены, наиболее тяжелая фаза загрязнения воздуха подойдет к концу, но, даже если это произойдет, некоторые люди могли уже пострадать от значительного загрязнения окружающей среды", - говорится в заявлении.

На данный момент в связи с загрязнением у людей могут наблюдаться затрудненное дыхание, раздражение на глазах и на коже. Отмечается, что в группе риска - маленькие дети и пожилые люди, а также те, у кого есть проблемы с сердцем или дыханием.

В качестве меры защиты организация рекомендует носить на улице защитную маску-респиратор. При этом детям и пожилым людям желательно по возможности оставаться в чистых помещениях. В домах следует сделать тщательную уборку, также используя при этом защитную маску. Овощи и фрукты необходимо тщательно мыть перед употреблением.