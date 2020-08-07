Группа соотечественников участвует в расчистке исторических памятников в Бейруте

"Мы списались по интернету и как люди верующие выбрали для работы этот исторический памятник, - сказала один из организаторов акции историк Елена Факих. - Это искренний порыв души, мы живем здесь и полюбили Ливан". По ее словам, волонтеры ранее занимались краеведческими проектами и обменивались информацией по мессенджеру WhatsApp.

БЕЙРУТ, 7 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Женщины-волонтеры из русскоговорящих сообществ Ливана вышли в пятницу на трудовую вахту в центре Бейрута. Как сообщает корреспондент ТАСС, соотечественницы занимаются приведением в порядок церкви Святого Георгия и резиденции маронитской митрополии, которая расположена поблизости от площади Пляс де Мартир.

Женщины вынесли обломки мебели из пострадавших 4 августа от удара взрывной волны помещений и очистили их от стеклянных осколков. Теперь перед входом в митрополию всех посетителей вежливо просят вытирать ноги.

Уроженка Петербурга Ирина Хаммуд рассказала, что в четверг уже работала с подругами в сильно разрушенном старинном квартале Джумейзе. "Я разговаривала с людьми и большинство из них еще не отошли от шока, в их глазах я видела страх и боль", - сказала Ирина, которая руководит музыкальной школой при Российском центре науки и культуры. "Сама я в момент взрыва 4 августа находилась на работе, и у меня до сих пор в ушах слышатся надрывные крики испуганных детей и взрослых", - отметила учительница музыки.

"Сегодня мы пришли в даунтаун (исторический центр города - прим. ТАСС), потому что любим эту красивую часть Бейрута и знаем эти улочки и кафешки, здесь живут очень хорошие и приветливые люди, - подчеркнула Ирина. - Но вопрос даже не в этом, мы понимаем состояние ливанцев, мы пережили с ними войну в 2006 году и сопереживаем теперь новую случившуюся трагедию".

Ливанцы благодарят Россию за помощь

На площадь Пляс де Мартир тем временем прибывает все больше народа. Ночью там были столкновения между полицейскими силами и активистами оппозиционных партий, стражи порядка применили слезоточивый газ. Сейчас благотворительные организации в установленных палатках раздают собранную одежду и продукты питания всем нуждающимся, работает несколько медицинских передвижных пунктов.

Выпускник Крымского медицинского института, врач Мухитдин Даллюль из Ассоциации народной помощи рассказал, что ее активисты сразу включились в работу и оказывают всяческое содействие пострадавшим семьям, оставшимся без крова. "Помощь пострадавшим людям - это наш долг, мы научились этому у России", - говорит он. По словам Даллюля, ливанцы благодарны России, направившей в Бейрут отряд спасателей МЧС и аэромобильный госпиталь. "Этот шаг является подтверждением взаимных дружеских чувств между нашими народами", - указывает врач.