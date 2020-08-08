NYT: судно, на котором в Бейрут доставили аммиачную селитру, затонуло в 2018 году

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Судно Rhosus, доставившее в 2014 году в порт Бейрута аммиачную селитру, возгорание которой, по данным властей, привело к взрыву 4 августа, затонуло в начале 2018 года. Об этом сообщила в пятницу американская газета The New York Times .

Журналисты издания ознакомились со спутниковыми снимками, фотографиями, данными о передвижении судов, а также иной информацией. Как они полагают, судно в ноябре 2013 года вышло из Батуми. На его борту было примерно 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры. Ее планировалось доставить в Мозамбик. По сведениям издания, на мешках с селитрой имелась маркировка грузинской компании Rustavi Azot L.L.C.

Судно сделало внеплановый заход в Бейрут, где было задержано из-за технических неполадок. Как отмечается в материале, груз с Rhosus переместили на склад. Издание опубликовало спутниковый снимок, который, как считают журналисты, подтверждает, что на судне уже в 2015 году не было никакого груза. В феврале 2018 года, согласно оценкам, приведенным в публикации, судно начало тонуть. Оно полностью ушло под воду в течение нескольких дней, говорится в статье.

В материале сообщается, что судно затонуло в северной части порта. Оно не затрудняло судоходство. Селитра, которую доставили в Бейрут на борту Rhosus, хранилась на складе примерно в 450 м от того места, где затонуло судно.