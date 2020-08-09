Франция возглавит международную конференцию доноров в поддержку Ливана

ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Франция возглавит в воскресенье международную конференцию доноров по оказанию поддержки Бейруту, пострадавшему ранее на этой неделе от мощного взрыва в порту. В этом форуме, проводимом в формате видеоконференции по инициативе президента республики Эмманюэля Макрона, примут участие представители ООН, мировых и европейских экономических структур, правительств ряда стран. Как сообщил ранее Елисейский дворец, конференция откроется в 14:00 по парижскому времени (15:00 мск).

Что известно о взрыве в порту Бейрута

Согласно французским данным, взрыв в ливанской столице во вторник привел к гибели 158 человек. Ранены более 6 тыс. жителей Бейрута, кроме того, 21 человек числится пропавшим без вести. Национальность пострадавших устанавливается.

Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Как сообщил глава профсоюза врачей Ливана Шараф Абу Шараф, четыре больницы в Бейруте получили серьезные повреждения в результате взрыва, в городе не хватает лекарств.

По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад. Спасательные работы на месте разрушений продолжаются.

Взрыв в порту усугубил состояние ливанской экономики, которая и без того находится в глубоком кризисе. 7 марта премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил дефолт. Обесценивание более чем вдвое национальной валюты повлекло за собой удорожание продовольствия. Тяжким бременем на экономику легла пандемия. В этих условиях Бейрут обратился в МВФ за кредитом, но в июле переговоры были приостановлены до начала реализации реформ в Ливане.

Мобилизация финансовых средств

Вместе с Францией и ООН в организации международной конференции поддержки Бейруту и населению Ливана участвуют Всемирный банк и другие международные финансовые институты, Европейский союз. Устроители совещания ставят целью оперативную мобилизацию средств из европейских, американских и региональных источников для финансирования медицинской помощи, поставок медикаментов и продовольствия.

Как обещал во время визита в Бейрут 6 августа Макрон, Франция проконтролирует поступление помощи неправительственным организациям и непосредственно гражданам. Особая поддержка будет оказана ливанским школам.

Макрон подчеркнул на встречах в ливанской столице, что эффективность зарубежной помощи будет зависеть от осуществления в Ливане реформ. По его мнению, они в особенности необходимы в энергетическом секторе, в таможенной сфере, в борьбе с коррупцией. Французский лидер заявил о намерении заручиться поддержкой международных институтов, ведущих стран в деле восстановления страны. По словам французского президента, настало "время ответственности" для современного Ливана и его руководителей.

Позиция Евросоюза

Макрон стал первым западным лидером, посетившим Бейрут после "черного вторника". Вслед за ним в ливанской столице побывал в субботу председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Евросоюз уже разблокировал €33 млн для оказания медицинской помощи, он выступил координатором миссии 300 спасателей, направляемых в ливанскую столицу. В совместном письме глава Евросовета и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвали участников Европейского союза к "интенсивной поддержке Ливана".

Они напомнили, что страна принимает самое большое число беженцев по отношению к населению региона. Свое участие в видеоконференции подтвердил в ходе телефонного разговора с французским коллегой в пятницу президент США Дональд Трамп.

Российский мобильный госпиталь

Одной из первых поддержку Ливану оказала Россия. По поручению президента РФ Владимира Путина была сформирована группировка МЧС, ей приданы дополнительные силы министерства здравоохранения.

Российские специалисты уже приступили к работе в Бейруте. Они участвуют в поисково-спасательных работах. В городе развернут мобильный госпиталь.

На оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ 7 августа глава российского государства не исключил, что РФ окажет дополнительную помощь Ливану.