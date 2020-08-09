СМИ: большинство испанцев считают, что Хуан Карлос I должен предстать перед судом

МАДРИД, 9 августа. /ТАСС/. Большинство жителей Испании считают, что экс-глава государства Хуан Карлос I должен предстать перед судом за возможные налоговые преступления. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного с 4 по 6 августа и опубликованного в воскресенье в газете El Mundo .

Респондентам был задан вопрос, должен ли почетный король (именно такой титул носит Хуан Карлос I после отречения от престола в 2014 году) понести ответственность за возможное получение $100 млн на швейцарский счет от Саудовской Аравии. 80,3% опрошенных ответили утвердительно. С этой позицией не согласны 12,4% испанцев, еще 7,3% затруднились ответить. Кроме того, 63,3% респондентов негативно отнеслись к решению Хуана Карлоса I покинуть территорию Испании.

3 августа стало официально известно о том, что почетный монарх сообщил своему сыну, королю Филиппу VI о решении покинуть страну. Экс-глава государства оказался в эпицентре крупного скандала. В Швейцарии и Испании ведутся расследования, так или иначе связанные с возможными зарубежными счетами Хуана Карлоса I.

Пока нет официальной информации, куда направился почетный король. Ранее в СМИ появлялись сведения о том, что бывший глава государства мог уехать в Абу-Даби.

82-летний Хуан Карлос I являлся главой государства с 1975 по 2014 год. Он отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа VI. Около 58 лет он проживал во дворце Сарсуэла в Мадриде.

Согласно конституции Испании, "личность короля неприкосновенна, и он не подлежит ответственности". Иными словами, в отношении монарха не может быть начат судебный процесс.