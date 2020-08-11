СК начал проверку после заражения 52 детей коронавирусом в лагере в Ивановской области

ТАСС, 11 августа. Следственное управление СК по Ивановской области проводит доследственную проверку по факту массового заражения коронавирусом в детском оздоровительном лагере "Улыбка". Об этом во вторник сообщается на сайте регионального ведомства.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области проводится доследственная проверка по фактам массового заражения детей коронавирусной инфекцией в одном из оздоровительных учреждений региона (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают источник заражения, круг контактных лиц, а также проверяют документацию лагеря, уточнили в пресс-службе регионального СК.

Ранее первый замглавы департамента здравоохранения региона Алексей Буянкин сообщил, что положительный тест на коронавирус в лагере у 52 детей и шести взрослых. Всего было обследовано 144 человека, в том числе 120 детей. Состояние заразившихся детей у медиков опасений не вызывает, никто из них не госпитализирован. Тестирование в лагере начали проводить после того, как у родителей двоих детей подтвердился коронавирус.

Летняя оздоровительная кампания началась в Ивановской области 27 июля, было открыто 10 лагерей. При этом их наполняемость составляла 50 процентов от плановой мощности. Ожидалось, что в них отдохнут 1 350 детей.

В настоящий момент в Ивановской области, по данным оперштаба, официально зарегистрированы 6 700 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлены 24 диагноза. Выздоровел 5 401 пациент, умерли 108.