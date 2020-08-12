Результаты исследований вакцины против коронавируса будут опубликованы после экспертизы

Результаты исследований вакцины против коронавируса будут опубликованы после экспертной оценки российскими специалистами - директор центра им. Гамалеи. Центр готовит документы для получения разрешения на исследование вакцины от коронавируса для детей. При этом отдельной детской вакцины от коронавируса не будет, возможна разница в дозировке.

Все добровольцы, которые примут участие в третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса, получат денежное вознаграждение.

Между введением разных вакцин должен сохраняться промежуток в две-три недели.

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