Россия зарегистрировала вакцину от коронавируса. США хотят ускорить производство своей

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. На фоне продолжающегося стремительного роста числа заразившихся коронавирусом в мире президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой вакцины в РФ от этой инфекции. Ряд мировых лидеров направил поздравления в адрес главы российского государства и выразили серьезную заинтересованность вакциной.
В свою очередь президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, заявил, что США в случае получения одобрения со стороны специалистов произведут около 600 млн доз вакцин от коронавируса. При этом некоторые американские эксперты опасаются, что Трамп в стремлении догнать Россию будет добиваться одобрения в США препарата, но без должных проверок.
В лидерах по числу заразившихся коронавирусом по-прежнему остаются страны Северной и Южной Америки. Так, в Бразилии за сутки было выявлено более 52 тыс. новых случаев, в Колумбии - свыше 12 тысяч. Самый высокий прирост отмечается в Индии - почти 70 тыс. новых заразившихся.
Вакцина Трампа
Президент США рассказал о договоренности с американской биотехнологической компанией Moderna по поводу производства и поставок 100 млн доз вакцины-кандидата от коронавируса, и что федеральное правительство профинансирует их закупку.
По словам Трампа, на данный момент три вакцины-кандидата сейчас подошли к третьей, финальной стадии клинических испытаний, и США находятся "на пути быстрого производства 100 млн доз вакцины", как только она будет одобрена, и последующих 500 млн доз.
Журналисты пытались узнать мнение главы американской администрации о первой в мире зарегистрированной российской вакцине, однако Трамп не стал отвечать на вопрос.
Позднее во вторник газета The New York Times опубликовала статью, в которой привела мнение экспертов, обеспокоенных тем, что президент США может почувствовать необходимость "вступить в соперничество" и "спешно представить собственную вакцину до полного завершения ее испытаний". В материале приводится мнение сотрудника одного из подразделений Университета Джонса Хопкинса Моники Шох-Спана, которая считает, что Трамп "может пожелать повторить в стране то, что он считает российским триумфом с вакциной".
Число заразившихся растет
В Бразилии суточный прирост числа заразившихся коронавирусом составил 52,2 тыс. Всего в стране с инфекцией столкнулись 3,1 млн человек. По информации ведомства, более 70% инфицированных уже выздоровели, еще 763 тыс. человек являются активными носителями вируса.
В Аргентине за 24 часа было выявлено 7 тыс. новых случаев, а их общее число превысило 260 тыс. При этом медики подтвердили за сутки смерть 241 пациента с коронавирусом, что стало самым высоким показателем с начала пандемии. Ранее в стране фиксировали не более 168 смертей в день.
Число заразившихся коронавирусом в Мексике увеличилось за сутки на 6,7 тыс., что на 1,1 тыс. больше, чем накануне. С момента начала эпидемии в стране в конце февраля заболели в общей сложности 492,5 тыс. человек. За минувшие 24 часа власти зарегистрировали 926 летальных исходов среди инфицированных, что на 221 больше, чем днем ранее. В общей сложности умерли 53,9 тыс. заболевших. При этом в мексиканском Минздраве предполагают, что реальное число заразившихся превышает 529 тыс., а умерших - 55,8 тыс.
Еще 60 тыс.
Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Индии выросло за минувшие сутки на 60,9 тыс. и достигло 2,3 млн. Как сообщает в среду индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи , количество умерших от новой инфекции выросло за 24 часа на 834 и составило 46 тыс.
По информации ведомства, в стране проходят лечение около 644 тыс. пациентов с коронавирусом, число выздоровевших составило 1,6 млн. Коэффициент выздоровления в Индии впервые превысил 70%.
Поэтапное ужесточение
Непростой остается ситуация с распространением коронавируса в европейских странах. Так, власти Брюсселя приняли решение сделать обязательным повсеместное ношение защитных масок в городе, в том числе на улицах. Требование продиктовано тем, что число новых случаев заражения в столице Бельгии превысило 50 на 100 тыс. жителей. В последнее время в стране фиксируется в свыше 600 новых случаев заражения ежедневно, что более чем в три раза превышает среднесуточные показатели середины марта, когда королевство ввело жесткий карантин. Общее число инфицированных в стране составляет более 73 тыс., свыше 9,8 тыс. человек умерли.
В Чехии за прошедшие сутки медики выявили 288 инфицированных коронавирусом нового типа, что вдвое больше показателя предыдущего дня, когда в республике было зафиксировано 140 случаев заражения.
В Норвегии число заразившихся превысило 9,7 тыс. За минувшую неделю в стране выявлено уже порядка 500 новых случаев, это говорит о заметном росте суточного количества заразившихся по сравнению с ситуацией месяц назад, когда недельный прирост составлял менее сотни.
Австралия и Новая Зеландия
Минздрав Австралии сообщил в среду, что число инфицированных коронавирусом в стране за прошедшие сутки возросло на 428. По данным ведомства, за прошедшие 24 часа медики зафиксировали рекордно высокое число летальных исходов (21) от вызванного коронавирусом заболевания, в результате чего общее количество смертей, связанных с инфекцией, достигло 352.
На фоне роста заболеваемости правительство Новой Зеландии объявило о новых санитарных мерах. Как сообщила в среду глава правительства Джасинда Ардерн, крупнейший город страны Окленд будет закрыт для въезда и выезда, а его жителям будет рекомендовано использование медицинских масок.
После объявления о карантине в Окленде жители города заполнили магазины и супермаркеты, пытаясь купить продукты и товары первой необходимости впрок. По данным издания The New Zealand Herald, большинство торговых точек были вынуждены ввести нормы отпуска ряда товаров на фоне панического спроса.
Согласно данным Министерства здравоохранения Новой Зеландии, общее число инфицированных в стране достигло 1 574 тыс. С начала эпидемии в стране из-за осложнений, вызванных вирусом, умерли 22 человека, выздоровели после болезни 1 526 пациентов.