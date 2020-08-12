Россия зарегистрировала вакцину от коронавируса. США хотят ускорить производство своей

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. На фоне продолжающегося стремительного роста числа заразившихся коронавирусом в мире президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой вакцины в РФ от этой инфекции. Ряд мировых лидеров направил поздравления в адрес главы российского государства и выразили серьезную заинтересованность вакциной.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

В свою очередь президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, заявил, что США в случае получения одобрения со стороны специалистов произведут около 600 млн доз вакцин от коронавируса. При этом некоторые американские эксперты опасаются, что Трамп в стремлении догнать Россию будет добиваться одобрения в США препарата, но без должных проверок.

В лидерах по числу заразившихся коронавирусом по-прежнему остаются страны Северной и Южной Америки. Так, в Бразилии за сутки было выявлено более 52 тыс. новых случаев, в Колумбии - свыше 12 тысяч. Самый высокий прирост отмечается в Индии - почти 70 тыс. новых заразившихся.

Вакцина Трампа

Президент США рассказал о договоренности с американской биотехнологической компанией Moderna по поводу производства и поставок 100 млн доз вакцины-кандидата от коронавируса, и что федеральное правительство профинансирует их закупку.

По словам Трампа, на данный момент три вакцины-кандидата сейчас подошли к третьей, финальной стадии клинических испытаний, и США находятся "на пути быстрого производства 100 млн доз вакцины", как только она будет одобрена, и последующих 500 млн доз.

Журналисты пытались узнать мнение главы американской администрации о первой в мире зарегистрированной российской вакцине, однако Трамп не стал отвечать на вопрос.

Позднее во вторник газета The New York Times опубликовала статью, в которой привела мнение экспертов, обеспокоенных тем, что президент США может почувствовать необходимость "вступить в соперничество" и "спешно представить собственную вакцину до полного завершения ее испытаний". В материале приводится мнение сотрудника одного из подразделений Университета Джонса Хопкинса Моники Шох-Спана, которая считает, что Трамп "может пожелать повторить в стране то, что он считает российским триумфом с вакциной".

Число заразившихся растет

В Бразилии суточный прирост числа заразившихся коронавирусом составил 52,2 тыс. Всего в стране с инфекцией столкнулись 3,1 млн человек. По информации ведомства, более 70% инфицированных уже выздоровели, еще 763 тыс. человек являются активными носителями вируса.