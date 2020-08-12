Макрон в разговоре с Путиным заявил о важности сотрудничества в борьбе с пандемией

ПАРИЖ, 12 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным отметил важность сотрудничества двух стран в борьбе с пандемией. Об этом сообщила в среду пресс-служба Елисейского дворца.

"Главы двух государств условились продолжать взаимодействие в рамках Всемирной организации здравоохранения по борьбе с распространением коронавируса ", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон обсудили сотрудничество в борьбе с распространением коронавируса.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет - до двух лет. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.