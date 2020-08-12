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Пандемия COVID-19

Дискуссии о российской вакцине. Главное о коронавирусе за 12 августа

© Пресс-служба АФК "Система"/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксирован 902 701 случай заражения, из них новых — 5102. За сутки умерли 129 человек, за весь период — 15 260.
  • Первые партии вакцины против коронавируса будут выпущены в течение двух недель, в первую очередь они будут направлены медикам. 
  • В России появится приложение для тех, кто сделал прививку от коронавируса. Оно будет фиксировать случаи повышения температуры и другие реакции.
  • Глава Минздрава Михаил Мурашко планирует сделать прививку от коронавируса в августе, если вакцина уже будет доступна. По его словам, критика российской вакцины зарубежными специалистами безосновательна и связана с конкурентной борьбой. Подробнее о российской вакцине читайте здесь.
  • Между прививками от гриппа и от коронавируса должно пройти не менее 28 дней, предупредил вице-президент Российского научного общества иммунологов Иван Козлов.
  • Число трудоустроенных в России впервые с начала пандемии превысило число уволенных.

Москва

  • Всего зафиксировано 249 611 случаев заражения, из них новых — 689.  
  • Более 47 тыс. штрафов на общую сумму свыше 237 млн рублей было выписано пассажирам столичного общественного транспорта за отсутствие масок и перчаток за три месяца. 

Мир

  • Всего зафиксировано более 20,2 млн случаев заражения, умерли более 741 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • ВОЗ пока не готова говорить о появлении в мире готовой вакцины от нового коронавируса.
  • В Швейцарии зафиксировали резкий рост числа заражений — 273 за сутки.
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