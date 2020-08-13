Роскачество обнаружило мед со следами антибиотиков

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Роскачество провело проверку меда и обнаружило в образцах продукции следы антибиотиков. Об этом говорится в сообщении организации.

Роскачество исследовало мед 46 наиболее популярных у россиян торговых марок (ТМ). Из них 45 ТМ произведены на территории РФ (федеральные и региональные ТМ) и одна ТМ - в Австрии. Мед исследовали по 466 показателям: 399 из них - показатели пестицидов, 41 - наличие антибиотиков и пять - обязательные показатели безопасности.

"Результаты лабораторных исследований показали, что в меде 19 ТМ содержатся следовые количества (стремящиеся к нулю) антибиотиков, как включенных, так и не включенных в гигиенические требования Технического регламента Таможенного союза", - отмечается в сообщении.

Эксперты пояснили, что антибиотики могут попасть в мед либо из-за того, что пчеловод не соблюдает инструкцию по применению ветеринарного препарата, либо использует антибиотики из обычной аптеки. При этом в исследуемых образцах меда эксперты Роскачества не обнаружили потенциально небезопасные вещества (мышьяк, тяжелые металлы). Эксперты также сообщили, что в меде 43 торговых марок выявлены различные нарушения как обязательных требований технического регламента и ГОСТов, так и несоответствие требованиям опережающего стандарта Роскачества.

Экспертами Роскачества выявлено превышение содержания канцерогена, а именно оксиметилфурфурола (ОМФ) в двух торговых марках.

"Содержание ОМФ в меде связано либо с разложением сахаров, либо c воздействием высоких температур, либо c длительным хранением меда с нарушением температурного режима. В соответствии с ГОСТом и техническим регламентом, содержание ОМФ в меде допускается не более 25 мг/кг. Это самый жестко регламентированный показатель ОМФ в меде во всем мире", - сказала руководитель испытательной лаборатории Галина Леготкина, слова которой приводятся в сообщении.

Роскачество выявило следовые количества пестицида на уровне погрешности в продукции только одной торговой марки. Обнаруженные количества не представляют опасности для здоровья человека, подчеркнули эксперты. Также в ходе проверки не были обнаружены генно-модифицированные ингредиенты в исследованных образцах. Зато по результатам исследования были обнаружены несоответствия по массовой доле влаги в одной торговой марке, что может быстро привести к процессу брожения.

Фальсифицированный мед

Как отметили эксперты, на сегодняшний день в ГОСТе есть определение термина "мед натуральный", но ни в техническом регламенте, ни в самом ГОСТе нет общего определения "меда", поэтому с юридической точки зрения медом можно называть даже глюкозно-фруктозный сироп. По мнению Роскачества, можно говорить о фальсификации продукта в том случае, если были выявлены несоответствия по нескольким показателям одновременно (активность сахаразы, инвертазное число и содержание С-4 сахара - изотопный анализ). По результатам исследования вышеперечисленные несоответствия обнаружены в продукции 10 торговых марок.

Кроме того, в результате исследования в 22 торговых марках эксперты обнаружили несоответствие заявленного сорта меда фактическому - это также является видом фальсификации.

В Роскачестве отметили, что кроме подмены ботанического происхождения меда существует проблема подмены наименования места происхождения товара. На сегодняшний день в России занесены в реестр Роспатента три региона, обладающие защищенным наименованием меда: "Алтайский мед" и "Мед Горного Алтая", (республика Алтай), "Башкирский мед" (республика Башкортостан), "Уинский мед" (Пермский край). Методика, которая бы позволила с точностью определить, из какого региона получен мед, пока не разработана.

"Исследование Роскачества показало, что необходимо совершенствование нормативной базы по качеству и безопасности ГОСТа и Технического регламента Таможенного союза", - заключили в Роскачестве.