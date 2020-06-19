Формула смузи: как легко и быстро приготовить полезный коктейль без сахара

Тренд на здоровый образ жизни поставил новую гастрономическую задачу — включать в еду максимум полезных веществ, чтобы дотянуться до дневной нормы. И многие кулинары предпринимали попытки изобрести эдакую волшебную витаминную таблетку. Доходило даже до пасты в тюбиках, как для космонавтов. Но, пожалуй, единственный напиток, который вкусно, быстро и непринужденно справляется с этой миссией, — смузи. В него можно не просто добавить абсолютно любой ингредиент, но и без следа спрятать что-то полезное, но не очень любимое — например, охапку свежей зелени. Гладкий коктейль Самое главное в смузи — его консистенция: обязательно однородная, густая и кремообразная. Эта концепция заключена даже в названии напитка: английское слово smoothie происходит от прилагательного smooth, что значит "гладкий".

Считается, что смузи появился около 100 лет назад в США. И хотя аналоги все же были — например, традиционный индийский ласси с манго, йогуртом, специями, сахаром и кусочками льда, смузи с самого начала изобретался как полезный коктейль. У каждой новой версии напитка обязательно была определенная цель. Сначала — замена молока в молочных коктейлях на фруктовые соки для тех, кто страдал от непереносимости лактозы. Кстати, именно милкшейки по праву считаются прародителями смузи. Затем выяснилось, что у соков очень высокая кислотность, поэтому в новых рецептах использовалась уже нейтральная базовая жидкость. Ну и, конечно, больше никакого сахара. Первая волна популярности смузи прокатилась в 1930-х годах, когда в домах только-только появились холодильники с морозильными камерами и изобрели блендер. Примерно через 30 лет яркие бутылочки уже можно было купить в палатках мороженого и магазинах здорового питания. Правда, тогда полезный коктейль был совсем уж простеньким — фрукты, сок да вода.

Настоящая мировая известность пришла к смузи в 1990-х. Во-первых, из-за двух трендов: на здоровый образ жизни и растительное питание. Во-вторых, полезный коктейль начали продавать в обычных магазинах и супермаркетах, поэтому его полюбили даже те, кто далек от ЗОЖа. В России напиток стал популярен чуть позже — примерно лет пять назад. Но мы быстро догнали мировой тренд — теперь смузи стал привычным "блюдом" повседневного домашнего меню. Кстати, коктейль — действительно полноценный прием пищи и идеален в качестве перекуса. Самое главное — не забывать про трубочку. Дело в том, что фруктовые кислоты сильно и быстро разрушают зубную эмаль, а она сводит к минимуму ваш контакт с напитком. Формула смузи Я люблю "собирать" смузи по универсальной формуле, в которой шесть составных частей. Основа, или база, любого полезного коктейля — это жидкость. Самая простая — вода. Но в ней же кроется один большой недостаток — она не добавляет смузи ни цвета, ни вкуса, ни особой пользы. Чаще всего я использую растительное молоко — миндальное или кокосовое. Можно схитрить и положить в блендер немного предварительно замоченных орешков или семян и добавить воду. Получится быстрое домашнее молочко.

Кстати, основу для смузи можно делать и из круп: например, блендировать с водой овсянку или киноа с полным набором незаменимых аминокислот. Сок я редко, но использую — он идеально срабатывает, когда нет под рукой фруктов или ягод. Еще один вариант — любой чай, кроме черного. Например, зеленый, белый, каркаде, травяной или матча, который еще и суперфуд.

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Для зеленого смузи подойдет еще один кладезь витаминов и минералов — витграсс: сок из молодых зеленых побегов пшеницы. Правда, у него очень специфический вкус, поэтому придется тщательно подбирать другие ингредиенты. Мне он нравится в сочетании с бананом, апельсином и растительным молоком. Сок тоже используется — идеально срабатывает, когда опять-таки нет под рукой фруктов и ягод. Еще одна необычная основа — кокосовая вода, богатая калием — минералом для регулировки кислотно-щелочного баланса и электроактивности сердца. Ее я добавляю для сладости в вечерние смузи — с овощами и зеленью. Вторая составная часть формулы — это фрукты, ягоды и сухофрукты. Они могут быть свежими, замороженными и даже сушеными, но тогда их нужно предварительно замочить в воде на несколько часов. Абсолютная классика смузи — это банан. Он сочетается абсолютно со всеми ингредиентами, не сильно влияет на цвет и заменяет сахар. А если его предварительно заморозить, то получится более густая текстура, и не надо льда. Еще один фрукт, который делает смузи шелковистым, — это авокадо. Помимо большого количества витаминов и минералов в нем содержатся омега-3 жирные кислоты, необходимые для здоровой сердечно-сосудистой системы. Смузи "Тропик микс"

Это один из моих самых любимых смузи. В кокосовом молоке много витаминов и минералов, в особенности железа, которое часто в дефиците. В манго содержится хорошее количество витамина А, который укрепляет иммунитет. А апельсин добавляет смузи витамин С — антиоксидантную защиту нашего организма. Что нужно (на 1 большую порцию): Апельсин — 1 шт.

Манго (можно заменить на яблоко) — 1 шт.

Банан — 1 шт.

Кокосовое молоко 60% жирности — 100 мл

Фильтрованная вода — 50 мл Что делать: Очистить банан, порезать на средние ломтики, положить в пластиковый пакет с зип-застежкой или герметичный контейнер и поставить в морозилку на несколько часов или на ночь.

Почистить апельсин и манго. Апельсин разделить на дольки, почистить каждую и удалить косточки. Удалить у манго косточку и порезать его на крупные кубики. Если заменяете его на яблоко, удалить сердцевину и также порезать на крупные кусочки.

Добавить все ингредиенты в чашу блендера и измельчить до однородной консистенции. Если блендер не очень мощный, то начинать с низкой скорости, постепенно ее увеличивая. Третья группа продуктов — овощи. В смузи хорошо себя чувствуют огурец, сельдерей, кабачки, морковь, кейл, шпинат и фенхель. А вот количество таких ингредиентов, как, скажем, свекла, рекомендую вымерять ювелирно — если положить на несколько граммов побольше, они перебьют весь вкус.

Пожалуй, самая важная часть — это зелень: именно ее мы часто недоедаем. Зато смузи — самый эффективный и вкусный способ восполнить этот пробел. Можете добавить хоть большую горсть любого латука — не почувствуете. Даже руколу можно "пристроить" — попробуйте ее с манго, яблоком и капелькой лимонного сока.

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Следом идет пятая группа — приправы. Чего только стоит сладковатый привкус корицы, аромат ванильного стручка или приятная острота имбиря. Правда, есть специи, которые хорошо класть в смузи совсем по чуть-чуть. Например, мускатный орех, который может горчить, или же куркуму и гвоздику с их специфическим вкусом. Зато с помощью приправ можно приготовить смузи, который укрепит иммунитет и снизит риски внутренних воспалений. И, наконец, дополнить любой полезный коктейль можно суперфудами. И это не обязательно такие экзотические ингредиенты, как ягоды асаи, порошок маки перуанской или лукума. Например, натуральный порошок какао, авокадо, наши грецкие орехи — это тоже продукты с повышенным содержанием витаминов, минералов и антиоксидантов. Или же семена льна или чиа, которые сейчас продаются практически в каждом супермаркете. Смузи "Хвойная свежесть"

В этом необычном смузи есть два оригинальных ингредиента — гвоздика и свежий розмарин. Гвоздика — одна из самых сильных противовоспалительных специй. В розмарине содержатся антиоксиданты и противомикробные и противовоспалительные соединения. Черника известна своей способностью укреплять зрение. Есть и овощ — шпинат, в котором высокое содержание витамина К: он помогает хорошей свертываемости крови. Что нужно (на 1 литр): Замороженная черника — 600 г

Шпинат — 40 г

Банан — 2 шт.

Кешью — 50 г

Свежий розмарин — 20 листочков

Финики — 6 шт.

Гвоздика — 1 шт.

Фильтрованная вода — 430 мл Что делать: Очистить банан, порезать на средние ломтики, положить в пластиковый пакет с зип-застежкой или герметичный контейнер и поставить в морозилку на несколько часов или на ночь.

Помыть и высушить шпинат и розмарин. Удалить косточки у фиников и порезать их на мелкие кусочки. Можно предварительно замочить сухофрукты на 1–2 часа, чтобы они стали мягкими.

Добавить все ингредиенты в блендер и измельчить до однородной консистенции. Попробовать смузи на сладость — ее может не хватить, так как черника по вкусу всегда разная. В этом случае добавить еще один или несколько фиников. Детокс без сахара Одна из моих любимых причин пить смузи если не каждый день, то несколько раз в неделю — натуральный детокс: то есть очищение организма от токсинов без прохождения специальных программ. А именно накопившиеся вредные вещества зачастую мешают нашему иммунитету быть крепким, а внешнему виду — сияющим. Поэтому я часто кладу в смузи такие детокс-ингредиенты, как несколько соцветий брокколи, немного свеклы, зелень, яблоки, сельдерей, огурцы, куркуму, имбирь, авокадо, ананас, сок лимона или лайма.

Отсутствие сахара при этом — обязательно. Если раньше в рецептах встречались мед или натуральный сироп — кленовый, агавы или из топинамбура, то сейчас сладость смузи усиливают исключительно натуральными способами. Самые эффективные после банана — это финики. Они также сочетаются со всеми ингредиентами. Иногда я добавляю курагу и изюм, но это уже не такой универсальный вариант. Не стоит забывать и про такие специи, как корица и ваниль. Если не хватает совсем немного сладости, то они идеально справятся с задачей. Кстати, овощи тоже могут придать сладкий вкус — например, морковь и мускатная тыква. Еще один вариант — использовать в качестве основы напитка натуральную кокосовую воду: у нее не приторная, но довольно сильная сладость. Зеленый смузи с кейлом