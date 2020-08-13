Председатель Совета муфтиев России наградил врачей, борющихся с коронавирусом

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Церемония награждения врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией, прошла в четверг в Московской Соборной мечети. Как отметил председатель Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин, духовенство и медицинские работники тесно взаимодействуют друг с другом ради общей цели.

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"Это взаимодействие основано на добре во имя лечения тела и души, помощи на основе уважения, взаимопомощи, милосердия, и крепкой нитью связано с фундаментальными принципами ислама. Год назад мы приняли решение о создании Комитета по взаимодействию с органами здравоохранения, который ведет созидательную деятельность в рамках Общественного совета СМР и ДУМ РФ", - приводит слова Гайнутдина пресс-служба СМР.

Он отметил, что в условиях пандемии профессия врача стала символом самоотверженного труда и героизма. "В то время, когда весь мир находился на самоизоляции, вы - врачи разных национальностей и вероисповеданий - покидали свои дома, свои семьи, иногда не имея возможности даже услышать голоса своих родных и близких, облачались в защитные костюмы и героически находились и находитесь по сей день в "красной зоне" во имя спасения человеческих жизней", - подчеркнул Гайнутдин.

Муфтий напомнил, что коронавирус затронул и российское духовенство. "Ушел от нас муфтий Ингушетии, еле спасли муфтия Карачаево-Черкесии, тяжело болели муфтии республики Северной Осетии-Алании, Дагестана и Поволжья", - сказал он и поблагодарил медицинских работников за самоотверженный труд и борьбу за сохранение жизней больных.

Высшей наградой мусульман России - Орденом Почета "Аль Фахр" - были награждены главный врач Детской городской клинической больницы им. Башляевой Исмаил Османов, заместитель главного врача по инфекциям Детской городской клинической больницы им. Башляевой Эльмира Самитова, хирург-ортопед Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. Вишневского Абдула Чилилов. Медаль мусульман "За заслуги" была вручена заведующему отделением ортопедии Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. Вишневского Багавдину Ахмедову, нейрохирургу Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. Бурденко Идрису Мержоеву и др.

Также состоялась встреча со студентами-медиками, работавшими во время пандемии в московских больницах и поликлиниках. Им были вручены благодарности и проведена экскурсия по Московской Соборной мечети, добавили в пресс-службе.