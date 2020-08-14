Жена вице-спикера Совфеда Воробьева указала самый большой доход среди супругов сенаторов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Жена вице-спикера Совета Федерации Юрия Воробьева стала самой состоятельной из супругов сенаторов по итогам прошлого года, она задекларировала доход в размере более чем 535,8 млн рублей. Это следует из сведений о доходах и имуществе за 2019 год, опубликованных в пятницу на официальном сайте верхней палаты парламента.

Согласно этим данным, супруга Воробьева за отчетный период заработала 535,8 млн рублей, в то время как ее муж, возглавляющий комиссию по контролю сведений о доходах и имуществе, задекларировал доход в 6,7 млн рублей. В собственности супруги сенатора, представляющего в СФ Вологодскую область, значатся жилой дом, гараж-стоянка, спортивно-оздоровительный и хозяйственный блоки, два земельных участка, автомобили Lexus LX 570 и Jaguar "JA GJAR I-PACE".

В число самых состоятельных супругов членов Совфеда вошли муж Любови Глебовой с доходом 160,8 млн рублей и жена сенатора Валерия Васильева (почти 147,9 млн рублей). В декларации супруги парламентария от Ивановской области числятся 11 земельных участков под разные нужды, четыре жилых дома, четыре квартиры, гараж, артезианская скважина, водозабор, газопровод, теплотрасса, трансформаторная подстанция, пять объектов "наружной самотечной канализации".

Супруга сенатора от Рязанской области Игоря Морозова перечислила в декларации шесть складов и конюшню, а также различную сельскохозяйственную технику, в том числе сеялки, грабли и прессы-подборщики.

Самый скромный доход среди супругов членов Совфеда продемонстрировала жена сенатора от заксобрания Кемеровской области Дмитрия Кузьмина - 0,14 рубля. В то же время на пару с супругом она владеет двумя земельными участками, жилым домом, является собственницей квартиры и автомобиля Range Rover Sport. Символический доход 32,39 рубля задекларировала супруга члена Совета Федерации от Пензенской области Алексея Дмитриенко, при этом она является владелицей квартиры и автомобиля BMW Х3 xDrive320I.