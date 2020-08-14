Сколько заработали российские чиновники в 2019 году

На сайтах органов власти 14 августа опубликовали декларации о доходах и имуществе госслужащих и членов их семей. В 2020 году из-за пандемии коронавируса сроки сдачи и публикации деклараций были продлены с 1 апреля до 1 августа.

Доход президента Владимира Путина за 2019 год составил 9,73 млн рублей, в среднем - около 810 тыс. рублей в месяц. Это более чем на 1 млн рублей выше, чем в 2018 году, - тогда Путин задекларировал почти 8,65 млн рублей.

за 2019 год составил рублей, в среднем - около 810 тыс. рублей в месяц. Это более чем на 1 млн рублей выше, чем в 2018 году, - тогда Путин задекларировал почти 8,65 млн рублей. Председатель правительства Михаил Мишустин заработал 18,2 млн рублей. По сравнению с 2018 годом его доход снизился примерно на 0,7 млн рублей.

заработал рублей. По сравнению с 2018 годом его доход снизился примерно на 0,7 млн рублей. Доход спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко составил 16,7 млн рублей. За год показатель вырос на 1,4 млн рублей.

составил рублей. За год показатель вырос на 1,4 млн рублей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заработал почти 100,3 млн рублей. Это на 28,5 млн рублей больше, чем в 2018 году.

заработал почти рублей. Это на 28,5 млн рублей больше, чем в 2018 году. Доход главы Счетной палаты Алексея Кудрина достиг 25,4 млн рублей против 83,9 млн рублей годом ранее.

достиг рублей против 83,9 млн рублей годом ранее. Доход директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина превысил 10 млн рублей. В 2018 году этот показатель составлял 9,3 млн рублей.

превысил рублей. В 2018 году этот показатель составлял 9,3 млн рублей. По итогам 2019 года доход председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной вырос до 35,9 млн рублей с 34,7 млн рублей годом ранее.