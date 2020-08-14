Сколько заработали российские чиновники в 2019 году

На сайтах органов власти 14 августа опубликовали декларации о доходах и имуществе госслужащих и членов их семей. В 2020 году из-за пандемии коронавируса сроки сдачи и публикации деклараций были продлены с 1 апреля до 1 августа.
- Доход президента Владимира Путина за 2019 год составил 9,73 млн рублей, в среднем - около 810 тыс. рублей в месяц. Это более чем на 1 млн рублей выше, чем в 2018 году, - тогда Путин задекларировал почти 8,65 млн рублей.
- Председатель правительства Михаил Мишустин заработал 18,2 млн рублей. По сравнению с 2018 годом его доход снизился примерно на 0,7 млн рублей.
- Доход спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко составил 16,7 млн рублей. За год показатель вырос на 1,4 млн рублей.
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин заработал почти 100,3 млн рублей. Это на 28,5 млн рублей больше, чем в 2018 году.
- Доход главы Счетной палаты Алексея Кудрина достиг 25,4 млн рублей против 83,9 млн рублей годом ранее.
- Доход директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина превысил 10 млн рублей. В 2018 году этот показатель составлял 9,3 млн рублей.
- По итогам 2019 года доход председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной вырос до 35,9 млн рублей с 34,7 млн рублей годом ранее.