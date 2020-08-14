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Декларации о доходах чиновников

Сколько заработали российские чиновники в 2019 году

© Сергей Савостьянов/ТАСС
Доход президента вырос за год, доход премьера, напротив, уменьшился

На сайтах органов власти 14 августа опубликовали декларации о доходах и имуществе госслужащих и членов их семей. В 2020 году из-за пандемии коронавируса сроки сдачи и публикации деклараций были продлены с 1 апреля до 1 августа.

  • Доход президента Владимира Путина за 2019 год составил 9,73 млн рублей, в среднем - около 810 тыс. рублей в месяц. Это более чем на 1 млн рублей выше, чем в 2018 году, - тогда Путин задекларировал почти 8,65 млн рублей.
  • Председатель правительства Михаил Мишустин заработал 18,2 млн рублей. По сравнению с 2018 годом его доход снизился примерно на 0,7 млн рублей.
  • Доход спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко составил 16,7 млн рублей. За год показатель вырос на 1,4 млн рублей.
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин заработал почти 100,3 млн рублей. Это на 28,5 млн рублей больше, чем в 2018 году.
  • Доход главы Счетной палаты Алексея Кудрина достиг 25,4 млн рублей против 83,9 млн рублей годом ранее.
  • Доход директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина превысил 10 млн рублей. В 2018 году этот показатель составлял 9,3 млн рублей.
  • По итогам 2019 года доход председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной вырос до 35,9 млн рублей с 34,7 млн рублей годом ранее.
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Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичМатвиенко, Валентина ИвановнаМедведев, Дмитрий АнатольевичМишустин, Михаил ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичРоссияДекларации о доходах чиновниковНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
Декларации о доходах чиновников
Доход Алексея Кудрина в 2019 году составил 25,4 млн руб.
Годом ранее председатель Счетной палаты РФ задекларировал 83,9 млн руб.
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